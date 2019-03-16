Иосиф Пригожин раскритиковал пермяков, упрекнувших Марину Хлебникову в жадности





Жителей Перми возмутил гонорар Марины Хлебниковой в размере 800 тысяч рублей, который она получит за предстоящее 45-минутное выступление. Одни пермяки упрекали исполнительницу в жадности, другие же высказывали мнение, что ее творчество устарело, а по этой причине такая сумма денег является слишком большой.Марину Хлебникову решил поддержать известный продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что жители Перми не понимают всех нюансов гастролей. Шоумен объяснил, что российские артисты заявляют ту сумму оплаты, которую считают справедливой. Он отметил, что в гонорар включены затраты звезд, в том числе и «грязная» заработная плата участников творческого коллектива, и бюджетные отчисления.Иосиф Пригожин назвал 800 тысяч рублей невысокой ценой за выступление артистки такого уровня, как Марина Хлебникова.