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Иосиф Пригожин раскритиковал пермяков, упрекнувших Марину Хлебникову в жадности

Популярная в 90-х певица Марина Хлебникова выступит 18 марта в Перми на концерте в честь юбилея «Крымской весны». Узнав о том, что за свою работу она получит 800 тысяч рублей, местные жители начали возмущаться в социальных сетях, упрекая певицу в жадности. На защиту артистки встал известный продюсер Иосиф Пригожин, он отметил, что пермяки не осведомлены обо всех нюансах гастролей.


Иосиф Пригожин раскритиковал пермяков, упрекнувших Марину Хлебникову в жадности

Жителей Перми возмутил гонорар Марины Хлебниковой в размере 800 тысяч рублей, который она получит за предстоящее 45-минутное выступление. Одни пермяки упрекали исполнительницу в жадности, другие же высказывали мнение, что ее творчество устарело, а по этой причине такая сумма денег является слишком большой.

Марину Хлебникову решил поддержать известный продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что жители Перми не понимают всех нюансов гастролей. Шоумен объяснил, что российские артисты заявляют ту сумму оплаты, которую считают справедливой. Он отметил, что в гонорар включены затраты звезд, в том числе и «грязная» заработная плата участников творческого коллектива, и бюджетные отчисления.

Иосиф Пригожин раскритиковал пермяков, упрекнувших Марину Хлебникову в жадности

Иосиф Пригожин назвал 800 тысяч рублей невысокой ценой за выступление артистки такого уровня, как Марина Хлебникова.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:07

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