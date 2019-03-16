Анна Калашникова не сомневается в скором улучшении самочувствия Юлии Началовой





Анна Калашникова рассказала журналистам, что не так давно разговаривала с шоуменом Андреем Малаховым и другими представителями отечественного шоу-бизнеса, и все они, как и сама актриса, убеждены, что для Юлии Началовой все закончится хорошо.Ведущая также вспомнила об истории, которую никогда не предавала огласке. Оказывается, когда-то у нее были похожие проблемы со здоровьем. После родов у Анны Калашниковой началось заражение крови и пневмония, поэтому врачи подключили ее к аппарату искусственного дыхания и постоянно делали капельницы. В реанимации она провела две недели, находясь «на грани жизни и смерти», но, к счастью, все закончилось благополучно.Однако Анна Калашникова признает, что Юлия Началова находится в более тяжелом состоянии, поскольку отека мозга у модели в тот сложный период не было.