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Анна Калашникова не сомневается в скором улучшении самочувствия Юлии Началовой

Актриса, ведущая и модель Анна Калашникова выразила поддержку певице Юлии Началовой, которая сейчас находится в коме. Хотя положительных изменений в состоянии исполнительницы пока не наблюдается, ее коллега не сомневается, что со временем артистка поправится.

Анна Калашникова не сомневается в скором улучшении самочувствия Юлии Началовой

Анна Калашникова рассказала журналистам, что не так давно разговаривала с шоуменом Андреем Малаховым и другими представителями отечественного шоу-бизнеса, и все они, как и сама актриса, убеждены, что для Юлии Началовой все закончится хорошо.

Ведущая также вспомнила об истории, которую никогда не предавала огласке. Оказывается, когда-то у нее были похожие проблемы со здоровьем. После родов у Анны Калашниковой началось заражение крови и пневмония, поэтому врачи подключили ее к аппарату искусственного дыхания и постоянно делали капельницы. В реанимации она провела две недели, находясь «на грани жизни и смерти», но, к счастью, все закончилось благополучно.

Анна Калашникова не сомневается в скором улучшении самочувствия Юлии Началовой

Однако Анна Калашникова признает, что Юлия Началова находится в более тяжелом состоянии, поскольку отека мозга у модели в тот сложный период не было.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:39

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