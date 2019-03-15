Алексей Безус и Алексей Купин "воюют" из-за конкурса "Свадьба на миллион"

Алексей Безус объяснил, почему они с Алексеем Купиным в последнее время буквально срывают голоса, доказывая свою правоту на каждом Лобном месте. По словам участника реалити-шоу "Дом-2", их пару с Миленой Безбородовой никто не воспринимал всерьез, так как вместо они совсем недолго. Тем не менее, сами проектанты просто таки уверены, что приз в конкурсе "Свадьба на миллион" должен достаться только им.Алексей Безус подчеркнул, состязание только объединило их с Миленой Безбородовой и теперь они будут наравне с более состоявшимися парами участвовать в соревновании. Победить должен, по его мнению, сильнейший. Именно из-за силы и веры в себя молодые люди стали серьезными конкурентами для Алексея Купина и Майи Донцовой, ведь они тоже как никогда серьезно настроены на победу.