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Робби Уильямс боится стать жертвой инопланетян

Знаменитый певец Робби Уильямс недавно участвовал в съемках документального фильма «Паранормальный Диснейленд». Звезда рассказал журналистам, что такая тема для него близка, так как он был свидетелем появления НЛО и боится стать жертвой инопланетян.

Робби Уильямс боится стать жертвой инопланетян

По словам легендарного артиста, он в своей жизни видел много загадочных явлений и пережил такие моменты, о которых никогда не забудет. После того, как он лично увидел космический аппарат пришельцев, Робби Уильямс серьезно заинтересовался изучением аномальных происшествий. Звезда уверен: кроме людей на Земле существуют и другие высокоразвитые существа.
Робби Уильямс боится стать жертвой инопланетян

Робби Уильямс, после съемок в «Паранормальном Диснейленде», где исследуется загадочное ранчо с аномалиями, сообщил в интервью: подобное явление произошло прямо перед его глазами и если бы у него в тот момент был какой-то предмет, к примеру, теннисный мяч, то певец легко попал бы в него. Он верит в пришельцев и их технологии.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 08:30

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