Елена Беркова объявила о желании стать губернатором Мурманской области

«Я пока не могу раскрывать все подробности моей будущей избирательной кампании, потому что окончательного решения о моем участии еще не принято. Если я сделаю этот ответственный и серьезный шаг, то обнародую все пункты моей предвыборной программы и выскажу свою позицию по всем злободневным проблемам Мурманской области», - объяснила Беркова.

После визита экс-порнозвезда и бывшая участница "Дома-2" Елена Беркова посвятила новую публикацию в своем микроблоге в соцсети Instagram людям, живущим в Мурманской области. Звезда поинтересовалась, что не устраивает местных жителей, какие у них проблемы или на какие темы они хотели бы пообщаться.Также Елена Беркова изъявила желание выдвинуть свою кандидатуру в губернаторы области, в чем ей якобы помогает Артемий Галицын, специалист станет главой предвыборного штаба.Стоит отметить, что в 2017 году Елена Беркова участвовала в предвыборной гонке и баллотировалась на пост президента России, однако звезде тогда было только 32 года, потому достичь цели ей не удалось.