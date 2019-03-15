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Елена Беркова объявила о желании стать губернатором Мурманской области

Звезда проекта "Дом-2" Елена Беркова недавно побывала в Мурманской области, откуда она родом. Экс-участница реалити в соцсетях рассказала о своем намерении стать губернатором, чтобы помогать людям.
Елена Беркова объявила о желании стать губернатором Мурманской области

После визита экс-порнозвезда и бывшая участница "Дома-2" Елена Беркова посвятила новую публикацию в своем микроблоге в соцсети Instagram людям, живущим в Мурманской области. Звезда поинтересовалась, что не устраивает местных жителей, какие у них проблемы или на какие темы они хотели бы пообщаться.

Также Елена Беркова изъявила желание выдвинуть свою кандидатуру в губернаторы области, в чем ей якобы помогает Артемий Галицын, специалист станет главой предвыборного штаба.

«Я пока не могу раскрывать все подробности моей будущей избирательной кампании, потому что окончательного решения о моем участии еще не принято. Если я сделаю этот ответственный и серьезный шаг, то обнародую все пункты моей предвыборной программы и выскажу свою позицию по всем злободневным проблемам Мурманской области», - объяснила Беркова.


Стоит отметить, что в 2017 году Елена Беркова участвовала в предвыборной гонке и баллотировалась на пост президента России, однако звезде тогда было только 32 года, потому достичь цели ей не удалось.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 21:26

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