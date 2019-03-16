Конспирологи: Марс был выведен на орбиту с «правильной скоростью» инопланетянами





Наука уверена в том, что Марс не мог стать сине-зеленой планетой по типу Земли из-за двух ключевых факторов. Во-первых, у него нет спутника подходящего размера, способного контролировать некоторые процессы на его поверхности, а во-вторых, скорость вращения недостаточная для того, чтобы генерировать необходимое магнитное поле.Группа конспирологов считает иначе. По их словам, Марс был выведен на текущую орбиту с «правильной скоростью» искусственным способом и сделали это инопланетяне. Таким образом эти живые организмы заселили некоторые участки планеты, но в будущем покинули её из-за неизвестных сейчас факторов. Эксперты уверены, в будущем человечество тоже получит технологии, способные изменять орбиты и скорость вращения крупных небесных тел.Напомним, обычно ученые считаю, что на Марсе не могла возникнуть жизнь. Это связывают с тонкой атмосферой, не защищающей планету от космического излучения, и температурными показателями. Несмотря на это ученые допускают, что на Марсе могла в какое-то время существовать жизнь на уровне бактерий.