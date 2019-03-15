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Сергей Лазарев не может смириться со смертью брата Павла

Прославленный отечественный исполнитель Сергей Лазарев не может смириться с потерей старшего брата Павла. Певцу очень не хватает родного человека, который был для него советником и другом.
Сергей Лазарев не может смириться со смертью брата Павла

Поп-звезда решил почтить память Лазарева-старшего, ушедшего из жизни в 2015 году после ДТП. Сергей Лазарев разместил в Instagram-блоге фотографию умершего, написав в комментарии к посту, что сегодня брату мог исполниться 41 год. Он признался, что несмотря ни на что продолжает помнить и любить родного человека.

Сергей Лазарев всегда был очень близок с Павлом, они старались во всем поддерживать и помогать друг другу. Но из-за последствий аварии, где родственник певца получил сотрясение мозга и другие травмы, 37-летний Лазарев-старший умер.

Артист не афишировал потерю близкого человека до самых похорон. Когда журналисты начали писать о смерти брата, певец подтвердил эту информацию. Трагедия стала большим ударом для семьи Лазаревых. У Павла осталась наследница Алина, о которой Сергей Лазарев заботиться, как о своей дочери.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:28

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