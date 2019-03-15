Сергей Лазарев не может смириться со смертью брата Павла

Поп-звезда решил почтить память Лазарева-старшего, ушедшего из жизни в 2015 году после ДТП. Сергей Лазарев разместил в Instagram-блоге фотографию умершего, написав в комментарии к посту, что сегодня брату мог исполниться 41 год. Он признался, что несмотря ни на что продолжает помнить и любить родного человека.Сергей Лазарев всегда был очень близок с Павлом, они старались во всем поддерживать и помогать друг другу. Но из-за последствий аварии, где родственник певца получил сотрясение мозга и другие травмы, 37-летний Лазарев-старший умер.Артист не афишировал потерю близкого человека до самых похорон. Когда журналисты начали писать о смерти брата, певец подтвердил эту информацию. Трагедия стала большим ударом для семьи Лазаревых. У Павла осталась наследница Алина, о которой Сергей Лазарев заботиться, как о своей дочери.