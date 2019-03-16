Рядом с Солнцем пробудилась опасная звезда XTE J1810-197





Астрономы отмечают, это говорит об активизации неизвестных процессов, происходящих под поверхностью этого магнетара. Первые сигналы, говорящие о пробуждении XTE J1810-197, были зафиксированы 8 декабря 2018 года. Ученые отмечают, эта звезда определенно вышла из состояния покоя, а её скорость вращения за 48 дней возросла в 2,6 раза.Обычно магнетары генерируют высокоэнергетическую радиацию, но в данном случае речь идет об излучениях с колебанием в 50 миллисекунд. Это говорит о том, что на поверхности этой звезды произошли небольшие землетрясения, но астрономы не знают, что будет дальше.Магнетар XTE J1810-197 находится на расстоянии 10-13 тысяч световых лет от Солнца, что делает его самым близким к планете Земля. Его активность способна оказывать серьезное влияние на многие планеты. В качестве примера астрономы привели ситуацию, зафиксированную в 1998 году. Тогда магнетар SGR 1900+14, расположенный на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли, произвел вспышку, вызвавшую заметную ионизацию верхних слоев атмосферы Земли.