Рядом с Солнцем пробудилась опасная звезда XTE J1810-197
Рядом с Солнцем пробудилась опасная звезда магнетар XTE J1810-197. Последняя её активность была зафиксирована в 2008 году.
Астрономы отмечают, это говорит об активизации неизвестных процессов, происходящих под поверхностью этого магнетара. Первые сигналы, говорящие о пробуждении XTE J1810-197, были зафиксированы 8 декабря 2018 года. Ученые отмечают, эта звезда определенно вышла из состояния покоя, а её скорость вращения за 48 дней возросла в 2,6 раза.
Обычно магнетары генерируют высокоэнергетическую радиацию, но в данном случае речь идет об излучениях с колебанием в 50 миллисекунд. Это говорит о том, что на поверхности этой звезды произошли небольшие землетрясения, но астрономы не знают, что будет дальше.
Магнетар XTE J1810-197 находится на расстоянии 10-13 тысяч световых лет от Солнца, что делает его самым близким к планете Земля. Его активность способна оказывать серьезное влияние на многие планеты. В качестве примера астрономы привели ситуацию, зафиксированную в 1998 году. Тогда магнетар SGR 1900+14, расположенный на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли, произвел вспышку, вызвавшую заметную ионизацию верхних слоев атмосферы Земли.
Астрономы отмечают, это говорит об активизации неизвестных процессов, происходящих под поверхностью этого магнетара. Первые сигналы, говорящие о пробуждении XTE J1810-197, были зафиксированы 8 декабря 2018 года. Ученые отмечают, эта звезда определенно вышла из состояния покоя, а её скорость вращения за 48 дней возросла в 2,6 раза.
Обычно магнетары генерируют высокоэнергетическую радиацию, но в данном случае речь идет об излучениях с колебанием в 50 миллисекунд. Это говорит о том, что на поверхности этой звезды произошли небольшие землетрясения, но астрономы не знают, что будет дальше.
Магнетар XTE J1810-197 находится на расстоянии 10-13 тысяч световых лет от Солнца, что делает его самым близким к планете Земля. Его активность способна оказывать серьезное влияние на многие планеты. В качестве примера астрономы привели ситуацию, зафиксированную в 1998 году. Тогда магнетар SGR 1900+14, расположенный на расстоянии 20 тысяч световых лет от Земли, произвел вспышку, вызвавшую заметную ионизацию верхних слоев атмосферы Земли.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:00