Агата Муцениеце опровергла слухи о скандале Павла Прилучного в стриптиз-клубе
Звезда российского театра и кино Агата Муцениеце недавно опровергла нашумевшие слухи о скандале Павла Прилучного, где фигурирует новосибирский стриптиз-клуб. Актриса попросила журналистов не беспокоить их с мужем, ведь в последнее время о них и так появляется много неправдоподобной информации.
Павел Прилучный оказался в центре громкого скандала. В Сети активно обсуждают «выходку» звезды сериала «Мажор» в новосибирском стриптиз-клубе, которая имела место в январе. По словам администрации заведения, актер якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, приставал к сотрудникам и снимал брюки с криками «уже почти не женат». В клубе рассказали, что Прилучный не хотел оплачивать счет на сумму 30 тыс. рублей.
Супруга Павла Прилучного комментировать эти сведения отказывается. Звезда «Закрытой школы» сообщила, что не любит слухи, особенно о ее родных. По мнению Муцениеце, о ней и ее избраннике в последнее время очень много говорят, обсуждая то, чего не происходило. Актриса попросила журналистов не звонить ей с подобными вопросами, так как Муцениеце и Прилучному это совсем не интересно.
Павел Прилучный оказался в центре громкого скандала. В Сети активно обсуждают «выходку» звезды сериала «Мажор» в новосибирском стриптиз-клубе, которая имела место в январе. По словам администрации заведения, актер якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, приставал к сотрудникам и снимал брюки с криками «уже почти не женат». В клубе рассказали, что Прилучный не хотел оплачивать счет на сумму 30 тыс. рублей.
Супруга Павла Прилучного комментировать эти сведения отказывается. Звезда «Закрытой школы» сообщила, что не любит слухи, особенно о ее родных. По мнению Муцениеце, о ней и ее избраннике в последнее время очень много говорят, обсуждая то, чего не происходило. Актриса попросила журналистов не звонить ей с подобными вопросами, так как Муцениеце и Прилучному это совсем не интересно.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:21