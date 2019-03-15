Агата Муцениеце опровергла слухи о скандале Павла Прилучного в стриптиз-клубе





Павел Прилучный оказался в центре громкого скандала. В Сети активно обсуждают «выходку» звезды сериала «Мажор» в новосибирском стриптиз-клубе, которая имела место в январе. По словам администрации заведения, актер якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, приставал к сотрудникам и снимал брюки с криками «уже почти не женат». В клубе рассказали, что Прилучный не хотел оплачивать счет на сумму 30 тыс. рублей.Супруга Павла Прилучного комментировать эти сведения отказывается. Звезда «Закрытой школы» сообщила, что не любит слухи, особенно о ее родных. По мнению Муцениеце, о ней и ее избраннике в последнее время очень много говорят, обсуждая то, чего не происходило. Актриса попросила журналистов не звонить ей с подобными вопросами, так как Муцениеце и Прилучному это совсем не интересно.