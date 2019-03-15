АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

Виктория Дайнеко показала подписчикам архивный снимок

Певица Виктория Дайнеко решила напомнить себе и подписчикам, как она выглядела в 20 лет. Для этого артистка опубликовала на своей странице в Instagram архивный снимок.
Виктория Дайнеко показала подписчикам архивный снимок

Виктория Дайнеко крайне редко решается поделиться с подписчикам неопубликованными снимками прошлых лет. В этот раз 31-летняя певица превзошла все ожидания. Артистка прокомментировала сюжет достаточно элегантно: «Просто мне тут 20».

Поклонники Дайнеко не ожидали такого, поэтому начали активно обсуждать опубликованное фото. Почти все сошлись во мнении, что за 11 лет певица практически не изменилась. Они уверены, артистка выглядела потрясающе как тогда, так и сейчас. Подписчики оставили под публикацией звезды много комплиментов и лестных слов, а также почти 10 тысяч лайков.

Напомним, подобная реакция после публикаций Виктории Дайнеко случается не всегда. Совсем недавно звезда поделилась своим фото в мини-юбке. Тогда поклонники раскритиковали её внешний вид и заявили, что у неё под коленями слишком заметен целлюлит. Певице даже пришлось оправдываться, она написала, что подобные элементы внешности не для всех являются недостатком, поэтому она совершенно не переживает на этот счет.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хейтеры раскритиковали Анастасию
Агата Муцениеце опровергла слухи о
Виктория Дайнеко показала подписчикам
Максим Галкин рассказал наследникам о
Ученые: Липоевая кислота помогает в
Эмили Ратаковски раскритиковали за
Прохор Шаляпин показал в Instagram
Актриса Светлана Чуйкина удивила своим
Актриса Агата Муцениеце рассказала о
Нашумевший фильм о Джексоне «Покидая
Андрей Кончаловский балует Юлию
Максим Виторган анонсировал премьеру
Эксперты назвали эффективные способы
Оля Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Татьяну Навку заподозрили в
Певица МакSим рассказала о своем испуге
Актриса Марина Зудина рассказала о
Юрий Лоза: Юлию Началову
Жительница Приморья спасла
Саша Черно заявила, что на "Дом-2"
Новые участницы группы Serebro
Грустное лицо и красные глаза : Илья
Рэпер Канье Уэст похвастался
Ксения Собчак удивила поклонников
От Сергея Шнурова до Тины Канделаки:
Игорь Верник рассказал о проблемах в
В России появился в продаже смартфон
Финские автолюбители заменили зимнюю
Ученые установили связь между
Иосиф Оганесян назвал Ольгу Рапунцель
Просмотреть все новости