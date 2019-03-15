Виктория Дайнеко показала подписчикам архивный снимок

Виктория Дайнеко крайне редко решается поделиться с подписчикам неопубликованными снимками прошлых лет. В этот раз 31-летняя певица превзошла все ожидания. Артистка прокомментировала сюжет достаточно элегантно: «Просто мне тут 20».Поклонники Дайнеко не ожидали такого, поэтому начали активно обсуждать опубликованное фото. Почти все сошлись во мнении, что за 11 лет певица практически не изменилась. Они уверены, артистка выглядела потрясающе как тогда, так и сейчас. Подписчики оставили под публикацией звезды много комплиментов и лестных слов, а также почти 10 тысяч лайков.Напомним, подобная реакция после публикаций Виктории Дайнеко случается не всегда. Совсем недавно звезда поделилась своим фото в мини-юбке. Тогда поклонники раскритиковали её внешний вид и заявили, что у неё под коленями слишком заметен целлюлит. Певице даже пришлось оправдываться, она написала, что подобные элементы внешности не для всех являются недостатком, поэтому она совершенно не переживает на этот счет.