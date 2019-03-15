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Ученые: Липоевая кислота помогает в лечении болезни Альцгеймера

Липоевая кислота может помочь в лечении заболевании Альцгеймера, она замедляет скорость когнитивного ухудшения на ранней стадии болезни. Об этом заявили американские ученые.
Ученые: Липоевая кислота помогает в лечении болезни Альцгеймера

Положительное воздействие можно объяснить несколькими факторами, которые включают в себя рост уровня синтеза ацетилхолина нейротрансмиттера, изменения в обмене которого могут привести к нарушению мозговых опций. Недостаток кислоты определяет клиническую картину такой болезни. В списке позитивных влияний имеет место и участие в создании глутатиона вещества, которое сокращает воспалительные процессы в нервной системе.

В эксперименте принимали участие подопытные грызуны, разделенные на две группы. Одна из них принимала в пищу продукты с добавлением липоевой кислотой, другая принимала провизию без данного вещества.

По словам ученых, взаимодействие между нутрицевтическими продуктами приводит, как правило, к очень положительным результатам. В новых экспериментах ученые собираются выяснить, как это вещество может воздействовать на человека, и нужно ли медикам делать упор на одном компоненте.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:00

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