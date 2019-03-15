Ученые: Липоевая кислота помогает в лечении болезни Альцгеймера





Положительное воздействие можно объяснить несколькими факторами, которые включают в себя рост уровня синтеза ацетилхолина нейротрансмиттера, изменения в обмене которого могут привести к нарушению мозговых опций. Недостаток кислоты определяет клиническую картину такой болезни. В списке позитивных влияний имеет место и участие в создании глутатиона вещества, которое сокращает воспалительные процессы в нервной системе.В эксперименте принимали участие подопытные грызуны, разделенные на две группы. Одна из них принимала в пищу продукты с добавлением липоевой кислотой, другая принимала провизию без данного вещества.По словам ученых, взаимодействие между нутрицевтическими продуктами приводит, как правило, к очень положительным результатам. В новых экспериментах ученые собираются выяснить, как это вещество может воздействовать на человека, и нужно ли медикам делать упор на одном компоненте.