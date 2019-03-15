Оля Рапунцель и Дмитрий Дмитренко мечтают о рождении сына

Теперь же Ольга Рапунцель поспешила сообщить фанатам, что они с Дмитрием Дмитренко стараются снова зачать ребенка, ведь хотят родить сына. Поклонники тут же отреагировали на новость волной критики. Многие отметили, что Рапунцель даже дочь воспитать не может, ведь малышка часто бегает в холод без носков, несколько раз падала с кровати, хотя мать находилась рядом.Дмитрием Дмитренко публика, наоборот, восхищается. По мнению большинства фолловеров, он - замечательный отец, ухаживает за дочерью и очень сильно ее любит. Ольга Рапунцель же постоянно устраивает истерики, то и дело упрекая супруга.В итоге фанаты пришли к выводу, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко хотят родить еще одного ребенка только с одной целью - как можно дольше задержаться на проекте "Дом-2", причем готовы получить это любой ценой.