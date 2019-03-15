В России появился в продаже смартфон Sony Xperia l3





Последний пока в продажу не поступил, но более простые аппараты на прилавках уже можно увидеть. К примеру, с 15 марта гаджеты с маркировкой 10/10 Plus уже имеются в реализации. В РФ они продаются за 24,9 и 29,9 тысяч рублей соответственно, все смартфоны доступны в серебристом, черном и темно-синем цветах.В первом месяце весны в продаже имеется и Sony L3. Это устройство японской компании получило 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1440x720 точек, двойную основную камеру на 13+2 Мп и фронтальную на 8 Мп. Объем батареи смартфона составляет 3300 мАч, оперативной памяти - 3 Гб, собственной - 32 Гб, а его основой является чип SoC MediaTek Helio P22.Касательно Xperia 1 можно сказать, что данная разработка уже имеется в предпродаже в США. Так, Amazon предлагает приобрести новинку за 1100 долларов, хотя отдельные точки продают его на 100 "зеленых" дороже.