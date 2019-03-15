Авто Skoda Kodiaq RS проходила тесты за полярным кругом





Авто от финского Рованиеми проделало путь через Северный полярный круг до мыса Нордкап, расположенного в Норвегии. Испытателям во время тестов мешал шквальный ветер скоростью до 70 км/час, а также низкая температура до минус 20°C. Из Рованиеми авто выехало в 23:00. Уже к четырём часам утра испытатели были на границе с Норвегией. При этом к Мысу Нордкап модель смогла добраться к девяти часам утра. В 15.30 команда испытателей была уже у границы с Финляндией. В 18:17 Kodiaq RS въехал опять в Рованиеми. Скорость транспортного средства в течение всего пути в среднем составляла около 67 км/час.Версия Kodiaq RS от компании Skoda оснащают дизельным 2.0-литровым силовым агрегатом на 240 л.с. Трансмиссией выступает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. До первой сотни авто может разгоняться за 7 сек. Максимальная скорость модели достигает 220 км/час. В машине используется полноприводная система.