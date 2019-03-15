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Авто Skoda Kodiaq RS проходила тесты за полярным кругом

Версию Skoda Kodiaq RS тестировали за полярным кругом. Спортивный кроссовер чешского бренда в очень сложных погодных условиях смог преодолеть 1417 км за 21 час.
Авто Skoda Kodiaq RS проходила тесты за полярным кругом

Авто от финского Рованиеми проделало путь через Северный полярный круг до мыса Нордкап, расположенного в Норвегии. Испытателям во время тестов мешал шквальный ветер скоростью до 70 км/час, а также низкая температура до минус 20°C. Из Рованиеми авто выехало в 23:00. Уже к четырём часам утра испытатели были на границе с Норвегией. При этом к Мысу Нордкап модель смогла добраться к девяти часам утра. В 15.30 команда испытателей была уже у границы с Финляндией. В 18:17 Kodiaq RS въехал опять в Рованиеми. Скорость транспортного средства в течение всего пути в среднем составляла около 67 км/час.

Версия Kodiaq RS от компании Skoda оснащают дизельным 2.0-литровым силовым агрегатом на 240 л.с. Трансмиссией выступает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. До первой сотни авто может разгоняться за 7 сек. Максимальная скорость модели достигает 220 км/час. В машине используется полноприводная система.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:50

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