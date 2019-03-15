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Галина Юдашкина раскрыла секрет красивой и стройной фигуры

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина опубликовала в Интернете снимок с отдыха в США, показав свою стройную фигуру. Знаменитость при этом раскрыла секрет хорошей физической формы.
Галина Юдашкина раскрыла секрет красивой и стройной фигуры

Почти год назад Юдашкина родила второго ребенка, но смогла быстро вернуть прежнюю форму. Фанаты нередко интересуются у нее касательно продуктов, которые она употребляла после родов, а также о восстановлении и физических упражнениях. Молодая мать ответила на все вопросы фолловеров.

По словам наследницы дизайнера, ей еще нужно много работать, чтобы иметь идеальное тело. В рацион звезды входит практически все, но ест она незначительными порциями, не переедая. Как положено, Галина Юдашкина выпивает не менее 1,5-2 литров воды в сутки и занимается спортом, не забывая про массажи - данные процедуры проходят у нее не менее 2 раз в неделю. Восхищенные поклонники, рассматривая ее снимки, считают телосложение своего кумира идеальным.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:44

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