Галина Юдашкина раскрыла секрет красивой и стройной фигуры

Почти год назад Юдашкина родила второго ребенка, но смогла быстро вернуть прежнюю форму. Фанаты нередко интересуются у нее касательно продуктов, которые она употребляла после родов, а также о восстановлении и физических упражнениях. Молодая мать ответила на все вопросы фолловеров.По словам наследницы дизайнера, ей еще нужно много работать, чтобы иметь идеальное тело. В рацион звезды входит практически все, но ест она незначительными порциями, не переедая. Как положено, Галина Юдашкина выпивает не менее 1,5-2 литров воды в сутки и занимается спортом, не забывая про массажи - данные процедуры проходят у нее не менее 2 раз в неделю. Восхищенные поклонники, рассматривая ее снимки, считают телосложение своего кумира идеальным.