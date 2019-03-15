Галина Юдашкина раскрыла секрет красивой и стройной фигуры
Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина опубликовала в Интернете снимок с отдыха в США, показав свою стройную фигуру. Знаменитость при этом раскрыла секрет хорошей физической формы.
Почти год назад Юдашкина родила второго ребенка, но смогла быстро вернуть прежнюю форму. Фанаты нередко интересуются у нее касательно продуктов, которые она употребляла после родов, а также о восстановлении и физических упражнениях. Молодая мать ответила на все вопросы фолловеров.
По словам наследницы дизайнера, ей еще нужно много работать, чтобы иметь идеальное тело. В рацион звезды входит практически все, но ест она незначительными порциями, не переедая. Как положено, Галина Юдашкина выпивает не менее 1,5-2 литров воды в сутки и занимается спортом, не забывая про массажи - данные процедуры проходят у нее не менее 2 раз в неделю. Восхищенные поклонники, рассматривая ее снимки, считают телосложение своего кумира идеальным.
Почти год назад Юдашкина родила второго ребенка, но смогла быстро вернуть прежнюю форму. Фанаты нередко интересуются у нее касательно продуктов, которые она употребляла после родов, а также о восстановлении и физических упражнениях. Молодая мать ответила на все вопросы фолловеров.
По словам наследницы дизайнера, ей еще нужно много работать, чтобы иметь идеальное тело. В рацион звезды входит практически все, но ест она незначительными порциями, не переедая. Как положено, Галина Юдашкина выпивает не менее 1,5-2 литров воды в сутки и занимается спортом, не забывая про массажи - данные процедуры проходят у нее не менее 2 раз в неделю. Восхищенные поклонники, рассматривая ее снимки, считают телосложение своего кумира идеальным.
Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:44