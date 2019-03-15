Уфолог: Спутник Сатурна можно быть замаскированной космической станцией инопланетян





На данный момент человечеству известно 62 естественных спутника Сатурна, но только 53 из них имеют собственные названия. Одно из этих безымянных космических тел имеет очень необычную форму. Во-первых, данный спутник сильно приплюснут с полюсов, а во-вторых, по его экватору проходит необычный выступ. Общий внешний вид действительно напоминает замаскированное НЛО.Подобное заключение сделал уфолог из Тайваня. Скотт Уоринг отмечает, что не видел еще ни одного спутника планеты в Солнечной системе, имеющего такую же форму. Он уверен, данное безымянное астрономическое тело, находящееся на орбите Сатурна, является замаскированной космической станцией инопланетян.Скотт Уоринг также поделился своим размышлениями на счет того, почему другие цивилизации до сих пор скрываются от человечества. Он уверен, инопланетяне ценят свою жизнь и не хотят подвергать её лишним опасностям, поэтому предпочитают следить за другими живыми организмами максимально скрытно.