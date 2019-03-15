Ученые обнаружили генетические сходства между испанцами и россиянами





Ученые отмечают, у иберийских жителей были обнаружены элементы ДНК, похожие те, что были у древних обитателей Прикаспийских степей. Около пяти тысяч лет назад почти все мужское население этого полуострова куда-то исчезло. Ученые отмечают, сейчас им доподлинно неизвестна причина этого происшествия. Существует несколько версий. Согласно одной, они были убиты захватчиками, другие же уверены, что у этой ситуации могут быть и другие причины, вполне естественные.Подобное изменение демографии привело к масштабному переселению на Иберийский полуостров мужского населения жителей Прикаспийских степей. В результате произошло смешение генетического кода, что оказывает влияние уже на современных жителей Испании и Португалии. Ученые отмечают, подобное переселение оказало воздействие и на формирования языковых групп в данной местности.Ученые рассказали, Иберийский полуостров дважды за свою историю переживал подобный демографический процесс. Переселение жителей Прикаспийских степей было лишь вторым по счету, первое случилось еще раньше, около 30 тысяч лет назад.