Анфиса Чехова опубликовала откровенное фото





Анфиса Чехова любит общаться со своими поклонниками в социальных сетях. Также знаменитость гордится собственной фигурой и часто демонстрирует свои формы фанатам. Совсем недавно исполнительница решила порадовать подписчиков в Instagram и опубликовала откровенный снимок. На фотографии Анфиса Чехова запечатлена спиной к камере, при этом из одежды на ней только трусики в сеточку. В комментарии исполнительница решила написать оду, посвященную своей "пятой точке".Подписчики Анфисы Чеховой пришли в полный восторг от ее нового поста. Они написали: "Такой попе и оды не грех петь", "Фотка огонь и стихи потрясающие", "Супер фото, супер попа))". Нашлись и те, кто посчитал, что фото слишком откровенное и ему не место в Сети. Но несмотря на недоброжелателей, всего за несколько часов, снимок набрал более 50 тысяч лайков.