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Анфиса Чехова опубликовала откровенное фото

На странице в социальной сети Instagram Анфиса Чехова опубликовала откровенное фото. Подписчики знаменитости бурно отреагировали на ее новый пост.

Анфиса Чехова опубликовала откровенное фото

Анфиса Чехова любит общаться со своими поклонниками в социальных сетях. Также знаменитость гордится собственной фигурой и часто демонстрирует свои формы фанатам. Совсем недавно исполнительница решила порадовать подписчиков в Instagram и опубликовала откровенный снимок. На фотографии Анфиса Чехова запечатлена спиной к камере, при этом из одежды на ней только трусики в сеточку. В комментарии исполнительница решила написать оду, посвященную своей "пятой точке".

Анфиса Чехова опубликовала откровенное фото

Подписчики Анфисы Чеховой пришли в полный восторг от ее нового поста. Они написали: "Такой попе и оды не грех петь", "Фотка огонь и стихи потрясающие", "Супер фото, супер попа))". Нашлись и те, кто посчитал, что фото слишком откровенное и ему не место в Сети. Но несмотря на недоброжелателей, всего за несколько часов, снимок набрал более 50 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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