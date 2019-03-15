Ким Кардашьян сделала фото в откровенном платье на фоне огромной гардеробной





Супруга популярного рэпера Канье Уэста любит эпатировать общественность смелыми снимками и поэтому часто публикует их в личном блоге Instagram. В этот раз Ким Кардашьян удивила поклонников не только пышными формами, сфотографировавшись в шелковом винтажном белом платье Rick Owens с открытой спиной, а еще и внушительной коллекцией обуви и сумок в большой гардеробной.Поклонницы заметили, что большую часть полок в гардеробной, звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян», занимают сумки таких знаменитых брендов как Louis Vuitton, Fendi, Hermes и других модных марок.