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Ким Кардашьян сделала фото в откровенном платье на фоне огромной гардеробной

Знаменитая голливудская модель Ким Кардашьян недавно впечатлила многих своих поклонниц, опубликовав в Instagram фото, где она позирует в откровенном платье в огромной гардеробной. Модницы не смогли не заметить коллекцию аксессуаров известных брендов, красующихся на полках звезды.

Ким Кардашьян сделала фото в откровенном платье на фоне огромной гардеробной

Супруга популярного рэпера Канье Уэста любит эпатировать общественность смелыми снимками и поэтому часто публикует их в личном блоге Instagram. В этот раз Ким Кардашьян удивила поклонников не только пышными формами, сфотографировавшись в шелковом винтажном белом платье Rick Owens с открытой спиной, а еще и внушительной коллекцией обуви и сумок в большой гардеробной.
Ким Кардашьян сделала фото в откровенном платье на фоне огромной гардеробной

Поклонницы заметили, что большую часть полок в гардеробной, звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян», занимают сумки таких знаменитых брендов как Louis Vuitton, Fendi, Hermes и других модных марок.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:55

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