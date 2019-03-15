Росгидромет предупредил россиян об опасностях схода лавин на курортах Северного Кавказа





Росгидромет совместно с МЧС совсем недавно изучили северокавказский туристический кластер и обнаружили в нем множество проблем. Главная из них – опасность схода лавины прямо на курорты и их инфраструктуру. Максим Яковенко отметил, владельцы частных туристических объектов до сих пор не оборудовали их элементами защиты от схода огромных объемов снега, а также не проводят регулярную практику предупредительных спусков. Глава Росгидромета заявил, сейчас россиянам не грозит опасность только на трех курортах Красной Поляны, а все остальные – в зоне риска.Директор ведомства уже обсудил эту ситуацию с руководством регионов и обозначил все проблемные точки. Он отметил, именно местные власти должны следить за тем, что курорты регулярно занимаются предупредительным спуском лавин. Глава Росгидромета также рассказал, что его ведомство отвечает исключительно за федеральные объекты, тогда как местные закреплены за региональными чиновниками, а защита частных курортов – забота их владельцев.