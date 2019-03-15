Путешествие в Японию на двоих получит победитель российского фотоконкурса
В этом марте миллионы людей смогут попытать удачу и попробовать выиграть путешествие в страну восходящего солнца. Все, что потребуется для участия, – сделать в период с 15 по 25 марта снимок в специальной фотозоне и опубликовать его в социальных сетях в хештегами акции.
Тематические арт-объекты установлены в торговых центрах десяти российских городов: в Москве («Авиапарк», Ходынский б-р, 4), Санкт-Петербурге («Лето», Пулковское ш. 25, корп. 1а), Нижнем Новгороде («РИО», Московское ш., 12), Краснодаре («ОЗ Молл», Крылатая ул., 2), Волгограде («Ворошиловский», Рабоче-Крестьянская ул., 9б), Новосибирске («Галерея», Гоголя, 13), Казани («Кольцо», Петербургская ул., 1), Екатеринбурге («Гринвич», ул. 8 Марта, 46), Владивостоке («Седанка Сити», ул. Полетаева, 6д), Хабаровске («Горизонт», Большая ул., 88). Именно там необходимо сделать фотографию. После этого снимок следует отправить «ВКонтакте», Facebook или Instagram.Хештеги конкурса –#Порталвяпонию и #Годяпониивроссии. Обязательно нужно авторизоваться на специальном сайте www.japanportal.ru, причем именно через ту социальную сеть, откуда «залито» фото.
Церемония запуска конкурса состоится 16 марта в торговом центре «Авиапарк» на Ходынском бульваре. Для гостей подготовлено красочное шоу с выступлением балета из России и Японии. Музыкальным сопровождением праздника станет диджей-сет, в ходе которого прозвучат известные хиты, в том числе японские композиции.
В центре атриума будет оборудована фотозону, где желающие смогут сфотографироваться в японском стиле, для чего предоставят специальный реквизит. Позаботились организаторы и о детях, для которых также планируется подготовить развлекательную программу. Юным любителям страны восходящего солнца сделают аквагрим в японском стиле.
Ну а самым приятным «обстоятельством» фотоконкурса станут, конечно, призы. Главный – поездка на двоих в Японию, ее получит собравший в своем городе максимум лайков пользователь, которого выберут представители посольства Японии. А вот второе место с фотоаппаратами моментальной печати получат все участники, которые наберут максимум лайков в своих городах. Обещают организаторы и поощрительные призы.
Тематические арт-объекты установлены в торговых центрах десяти российских городов: в Москве («Авиапарк», Ходынский б-р, 4), Санкт-Петербурге («Лето», Пулковское ш. 25, корп. 1а), Нижнем Новгороде («РИО», Московское ш., 12), Краснодаре («ОЗ Молл», Крылатая ул., 2), Волгограде («Ворошиловский», Рабоче-Крестьянская ул., 9б), Новосибирске («Галерея», Гоголя, 13), Казани («Кольцо», Петербургская ул., 1), Екатеринбурге («Гринвич», ул. 8 Марта, 46), Владивостоке («Седанка Сити», ул. Полетаева, 6д), Хабаровске («Горизонт», Большая ул., 88). Именно там необходимо сделать фотографию. После этого снимок следует отправить «ВКонтакте», Facebook или Instagram.Хештеги конкурса –#Порталвяпонию и #Годяпониивроссии. Обязательно нужно авторизоваться на специальном сайте www.japanportal.ru, причем именно через ту социальную сеть, откуда «залито» фото.
Церемония запуска конкурса состоится 16 марта в торговом центре «Авиапарк» на Ходынском бульваре. Для гостей подготовлено красочное шоу с выступлением балета из России и Японии. Музыкальным сопровождением праздника станет диджей-сет, в ходе которого прозвучат известные хиты, в том числе японские композиции.
В центре атриума будет оборудована фотозону, где желающие смогут сфотографироваться в японском стиле, для чего предоставят специальный реквизит. Позаботились организаторы и о детях, для которых также планируется подготовить развлекательную программу. Юным любителям страны восходящего солнца сделают аквагрим в японском стиле.
Ну а самым приятным «обстоятельством» фотоконкурса станут, конечно, призы. Главный – поездка на двоих в Японию, ее получит собравший в своем городе максимум лайков пользователь, которого выберут представители посольства Японии. А вот второе место с фотоаппаратами моментальной печати получат все участники, которые наберут максимум лайков в своих городах. Обещают организаторы и поощрительные призы.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:36