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Удлиненный Volkswagen T-Cross готов к выходу на китайский авторынок

Удлиненная версия Volkswagen T-Cross готова к выходу на китайский авторынок. T-Cross построена на единой платформе с новой версией Volkswagen Polo.

Удлиненный Volkswagen T-Cross готов к выходу на китайский авторынок


Авто имеет следующие габариты: в длину 4 199 мм, в ширину 1 750 мм, в высоту 1 568 мм. Колесная база составляет 2 563 мм. В новинке объём багажного отделения благодаря сдвигающемуся второму ряду сидений увеличивается с 385 л до 455 л. А при сложенном диване он достигает 1 281 л. Транспортное средство предлагают с двумя расцветками кузова. Салон оснащается светодиодными подсветками, необычными декоративными вставками. Новинка получила 1,4-литровый турбомотор на 150 л.с. либо 1,5-литровый мотор на 110 лошадок. Силовые агрегаты работают вместе с шестиступенчатой МКПП или «роботом» DSG7. Авто имеет передний привод.

Транспортное средство оснащается современным мультимедийным комплексом с большим удобным сенсорным экраном, запуском силового агрегата с кнопки, опцией мониторинга "слепых" зон, системой предотвращения столкновений, функцией распознавания пешеходов, ассистентом удержания полосы движения, адаптивным круиз-контролем, климат-контролем.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:04

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