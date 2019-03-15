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Актриса Розарио Доусон призналась в романе с кандидатом в президенты США

Актриса Розарио Доусон призналась, что ее возлюбленным является кандидат в президенты США Кори Букер. Звезда кинофильмов "Сокровище Амазонки", "Транс" и "Александр" сообщила, что считает политика хорошим человеком.

Актриса Розарио Доусон призналась в романе с кандидатом в президенты США

Розарио Доусон старается не афишировать свою личную жизнь. Слухи о ее романе с Кори Букером ходили уже довольно давно, но прямых доказательств этих отношений не было. Пару часто видели вместе, но они утверждали, что просто общаются, как хорошие друзья. Сейчас голливудская актриса решила подтвердить, что у нее романтические отношения с кандидатом в президенты Америки. Звезда кинофильма "Сокровище Амазонки" сообщила, что старается проводить с возлюбленным много времени и считает его очень хорошим человеком.

Актриса Розарио Доусон призналась в романе с кандидатом в президенты США

Розарио Доусон рассказала, что она счастлива с политическим деятелем, и он именно тот мужчина, которого она искала. Также актриса поведала, что не обращает внимание на слухи, которые постоянно крутятся вокруг ее возлюбленного.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:54

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