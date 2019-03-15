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В США ведомые беспилотники будут обучаться искусству полета у летчиков-людей

Создаваемые в США ведомые беспилотные самолеты станут обучаться искусству полета у пилотов-людей. Такое заявление сделали представители ВВС государства.
В США ведомые беспилотники будут обучаться искусству полета у летчиков-людей

Уже в скором времени ведомые дроны, сопровождаемые истребителями, появятся на вооружении страны. Не так давно военнослужащие провели тестирование XQ-58A «Валькирия» - беспилотного устройства, предназначаемого для радиоэлектронной борьбы, оценки ситуации на поле сражения, разведки, и в случае нападения на пилотируемые самолеты способного взять огонь на себя.

В ВВС США отметили, что возможность тренировок дронов создается в рамках проекта Skyorg. Его участники намереваются разработать искусственный интеллект, с помощью которого новые беспилотные летающие аппараты смогут сами получить летные навыки в ходе полетов.
Разработка в идеале должна предоставить механизм, превосходящий людей, а над программой эксперты трудятся в течение нескольких лет.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:16

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