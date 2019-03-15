В США ведомые беспилотники будут обучаться искусству полета у летчиков-людей





Уже в скором времени ведомые дроны, сопровождаемые истребителями, появятся на вооружении страны. Не так давно военнослужащие провели тестирование XQ-58A «Валькирия» - беспилотного устройства, предназначаемого для радиоэлектронной борьбы, оценки ситуации на поле сражения, разведки, и в случае нападения на пилотируемые самолеты способного взять огонь на себя.В ВВС США отметили, что возможность тренировок дронов создается в рамках проекта Skyorg. Его участники намереваются разработать искусственный интеллект, с помощью которого новые беспилотные летающие аппараты смогут сами получить летные навыки в ходе полетов.Разработка в идеале должна предоставить механизм, превосходящий людей, а над программой эксперты трудятся в течение нескольких лет.