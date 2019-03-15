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Новый вид пауков получил название в честь штурмовиков из «Звездных войн»

Ученые из Уругвая обнаружили в Колумбии новый вид пауков, ранее неизвестный человечеству. Они назвали его в честь штурмовиков из знаменитых «Звездных войн».
Новый вид пауков получил название в честь штурмовиков из «Звездных войн»

Эта мысль в головах ученых появилась после того, как им удалось внимательно изучить внешний вид этих пауков, а также их способность использовать частицы почвы в качества камуфляжа и защиты. Этот род получил название Stormtropis и объединил в себе сразу четыре вида: colima, muisca, paisa и parvum. Последний из них оказался самым маленьким из себе подобных, но имел аналогичный внешний вид. Их размер составлял всего 6 миллиметров. Stormtropis parvum был найден на высоте около 3,4 тысяч метров над уровнем море, в центральной части гор Анд. Ученые отмечают, в будущем они планируют поискать этот и другие виды в более высоких районах этого горного массива.

Ученые отметили, Stormtropis представляют собой необычный род пауков, ранее не встречавшийся на территории Колумбии. В ближайшее время они проведут подробное исследование всех этих видов и опубликуют соответствующий научный труд. Пока что они разместили небольшую статью в одном из уругвайских специализированных журналов.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:24

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