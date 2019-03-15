В МИД Белоруссии посла РФ Бабича сравнили с «подающим надежды бухгалтером»





Российско-белорусские отношения намного глубже «подтасованного набора цифр», которого будто бы придерживается дипломат. Представитель Минска Анатолий Глаз считает, что Бабич, переведенный на пост посла из полпреда президента ПФО, все еще не понял отличия независимой страны и обычного федерального округа. В МИДе порекомендовали дипломату больше времени уделить специфике нахождения в Белоруссии, ознакомиться с ее историей и проявить уважение к данному государству, заявив, что в этом случае посланник напоминает ситуацию с бухгалтером, подающим надежды на новой работе, или счетоводом с подтасованным набором цифр.Ранее Михаил Бабич сообщил о неправильных оценках вклада России в улучшение белорусской экономики и рассмотрении условий для предоставления Минску займов и продажи газа по более бюджетной стоимости. По его мнению, если вышеуказанные страны намерены воссоздать Союзное государство, то без воплощения в жизнь пунктов соглашения о единой налоговой, аграрной, промышленной и прочей политики перейти на очередной этап интеграции просто невозможно. Также посол посчитал странным требование соседей получать арендную плату за два объекта военного характера до 2020 года, так как речь идет о делах стратегической безопасности.