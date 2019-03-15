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«Зеленый патруль» назвал список самых чистых регионов по итогам зимы

Представители общественной организации «Зеленый патруль» опубликовали своей ежеквартальный отчет. В нем они назвали список самых чистых регионов России по итогам прошедшей зимы 2018-2019 годов.
«Зеленый патруль» назвал список самых чистых регионов по итогам зимы

Сотрудники общественной организации отмечают, «Зеленый патруль» уже более 10 лет занимается публикацией ежеквартальных отчетов. В этот раз список возглавили такие регионы: Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область и Москва. Эксперты отметили, ими было принято решение рассматривать некоторые города в отрыве от более крупных территориальных единиц. Это коснулось Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Подобное решение было аргументирование статусом этих населенных пунктов, а также их инфраструктурными и экономическими особенностями.

Наиболее грязными российскими регионами зимой этого года стали Якутия, Бурятия, Красноярский край, Московская, Брянская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская, Свердловская и Оренбургская области.

Эксперты отметили, основные критерия оценивания – чистота воздуха и организация сбора, сортировки и захоронения бытовых и других отходов. Представители «Зеленого патруля» рассказали, во многих регионах эти вопросы решаются в «ручном» режиме, а в некоторых существуют серьезные проблемы, требующие немедленного решения.



 
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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:30

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