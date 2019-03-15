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Жительница США 30 раз подряд выиграла в лотерею

Жительница американского штата Виргиния 30 раз подряд выиграла в лотерею. Женщина сообщила, что купила билеты, потому что она предчувствовала собственную победу.

Жительница США 30 раз подряд выиграла в лотерею

В своем интервью Дебора Браун рассказала, что она стала обращать внимание на одни и те же цифры. Жительница США посчитала это знаком и отправилась играть в лотерею. Американка купила 30 билетов, указала в них цифры, которые считала выигрышными, и в результате все номера совпали. Стоимость одного билета всего 1 доллар, а победный результат составит 150 000 долларов. Женщина призналась, что сначала не поверила своему счастью, но потом ее радости не было придела. Сейчас она уже определилась куда потратит деньги.

Организаторы этой лотереи рассказали, что шансы угадать комбинацию из 4 цифр составляют приблизительно 1 к 10 000. Но то, что победительница использовала одну и туже комбинацию на всех 30 билетах и при этом выиграла, вообще можно считать настоящим чудом.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:24

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