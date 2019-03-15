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Археологи обнаружили во Франции могилу кельтского принца

Во Франции археологи обнаружили могилу принца, который жил в ранний кельтский период. Останки античного аристократа нашли в районе деревни Лавау в центре государства.
Археологи обнаружили во Франции могилу кельтского принца

Археологи выяснили, что захоронение можно отнести к V столетию, и вначале не могли понять, кого им удалось найти - женщину или мужчину, так как рядом с костями были обнаружены предметы, которыми пользовались представители обеих полов. Последующее исследование продемонстрировало, что в могиле лежит именно принц. Артефакты сумели многое рассказать ученым об экономике кельтов, торговых связях этого этноса и представлении и богатой жизни. В частности, специалисты откопали бочку из бронзы и винный кувшин, созданный древними греками.

В ту эпоху жители Эллады были известны своими изделиями из бронзы, а также глиняной посудой. Находившиеся в дружеских связях с кельтами этруски прославились черной глянцевой керамикой и искусством. Нахождение артефактов из этих двух культур в гробнице свидетельствуют о важной роли и немалом достатке принца в жизни его народа.

Раскопки в Лавау продлятся до конца года. Археологи намерены больше узнать о личности аристократа и об истории возникновения предметов в его могиле.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:16

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