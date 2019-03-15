Меган Маркл в последний раз перед родами вышла в свет





Торжественное мероприятие в честь дня Содружества наций стало последним публичным выходом для жены внука королевы Великобритании. Бывшая актриса приняла участие в праздновании вместе с принцем Гарри, который очень беспокоится за здоровье будущей матери и ребенка. По словам представителя Букингемского дворца, Меган Маркл пока не уходит в декретный отпуск и в ее планах – проведение нескольких частных встреч.Герцогиня Сассекская недавно встретилась с Руфусом Норрисом, занимающим должность художественного руководителя национального театра, и Лизой Бергер, которая является исполнительным директором. Интересно, что Меган Маркл решила взять под патронаж культурное учреждение, хотя раньше этим занималась королева Елизавета.