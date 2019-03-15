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Меган Маркл в последний раз перед родами вышла в свет

Наследник Меган Маркл и принца Гарри должен появится на свет уже в апреле. Представитель королевской семьи сообщил журналистам, что герцогиня Сассекская последний раз перед родами вышла в свет, появившись на праздновании дня Содружества наций.

Меган Маркл в последний раз перед родами вышла в свет

Торжественное мероприятие в честь дня Содружества наций стало последним публичным выходом для жены внука королевы Великобритании. Бывшая актриса приняла участие в праздновании вместе с принцем Гарри, который очень беспокоится за здоровье будущей матери и ребенка. По словам представителя Букингемского дворца, Меган Маркл пока не уходит в декретный отпуск и в ее планах – проведение нескольких частных встреч.
Меган Маркл в последний раз перед родами вышла в свет

Герцогиня Сассекская недавно встретилась с Руфусом Норрисом, занимающим должность художественного руководителя национального театра, и Лизой Бергер, которая является исполнительным директором. Интересно, что Меган Маркл решила взять под патронаж культурное учреждение, хотя раньше этим занималась королева Елизавета.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:55

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