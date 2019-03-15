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Школьники из Урала «научили» компьютер искать патологии на рентгене

Группа школьников из Урала «научила» компьютеры искать патологии на рентгеновских снимках. Это технология позволит снизить число ошибок врачей при диагностике пациента.
Школьники из Урала «научили» компьютер искать патологии на рентгене

Подобный результат был достигнут благодаря возможностям искусственного интеллекта. Он сможет анализировать рентгеновские снимки и самостоятельно выявлять области, где могут быть патология, при этом технология получит возможность определить вид проблемы. Руководитель группы отмечает, наиболее остро этот вопрос стоит при изучении результатов флюорографии, так как полученное изображение имеет малый размер, что затрудняет его точный анализ.

Изобретатели уверены, их технология повысит качество диагностики многих проблем, что позволит лечить их еще на самых ранних этапах. Они отмечают, искусственный интеллект сможет хранить в себе информацию о сотнях тысяч разных случаях патологий, поэтому он не будет пропускать ни одну деталь.

Презентация состоится на выставке IT-проектов форума «Пик IT», организованного Уральским федеральным университетом и компанией «СКБ Контур». В будущем группа школьников собирается заниматься улучшением этой технологии. В завершении они отметили, что их изобретение не имеет аналогов в России, подобные методы диагностики создаются только в западных странах.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:38

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