АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

«Яндекс» разработал программу для поиска страниц с пиратским видеоконтентом

«Яндекс» запустил программу, которая самостоятельно ищет в Интернете страницы с нелегальными копиями сериалов и кинокартин. Всего за короткое время бот нашел миллионы страниц с пиратским контентом.
«Яндекс» разработал программу для поиска страниц с пиратским видеоконтентом

Вскоре IT-гигант отправит первый перечень обнаруженных аккаунтов правообладателям для ознакомления и проверки. Если те посчитают, что система работает нормально, то «Яндекс» в середине весны начнет постоянно передавать им страницы с нелегальной информацией для последующего внесения в реестр с целью очередного удаления. Соответственно, поисковик перестанет демонстрировать пиратский контент в собственной выдаче.

Не так давно Mail.ru Group и «Яндекс» заключили соглашение касательно взаимной работы с правообладателями. Ныне все поисковые сервисы станут без привлечения суда удалять из выдачи и видеосервисов ссылки на пиратскую видеопродукцию. С конца осени российская интернет-компания убрала около 100 тысяч ссылок. К акции, которая будет действовать до сентября 2019 года, пока не стал подключаться Google, в связи с чем Роскомнадзор оштрафовал фирму на 500 000 рублей за нежелание удалять вышеупомянутые ссылки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Яндекс» разработал программу для
Поклонники заметили, как преобразился
Перелицованный индийский SsangYong
Врачи запретили располневшей беременной
Reuters: Главные российские банки
В России прошло подорожание трех
Поклонники звезды «Реальных пацанов»
Супруга Игоря Лифанова Елена рассказала
Звезда «Дом-2» Виктория Боня объявила
Восемь россиян попали в черный список
Жизнь Эмилии Кларк после съемок в «Игре
Lister собирается возродить спидстер
Продюсер Максим Фадеев отреагировал на
Телескоп ALMA показал формирование
Наталья Фриске тоскует по умершей от
Звезда «Дом-2» Ольга Ветер снова начала
Эксперты назвали самые популярные цвета
Принц Гарри и Меган Маркл наняли
СМИ: Басков и Киркоров своим поведением
Илья Яббаров заявил, что ему надоело
«Мне не нравится»: Влад Топалов
Таролог предсказал Юлии Началовой
Александр Овечкин эмоционально
Астрономы получили снимки туманности
Актриса Елена Панова впервые рассказала
В ночном клубе Барнаула мастер спорта
Украине грозит штраф за отказ от
В Колпино мужчина похитил ребенка
Вадим Манукян поддержал
Писательница Оксана Робски впервые
Просмотреть все новости