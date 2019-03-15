«Яндекс» разработал программу для поиска страниц с пиратским видеоконтентом





Вскоре IT-гигант отправит первый перечень обнаруженных аккаунтов правообладателям для ознакомления и проверки. Если те посчитают, что система работает нормально, то «Яндекс» в середине весны начнет постоянно передавать им страницы с нелегальной информацией для последующего внесения в реестр с целью очередного удаления. Соответственно, поисковик перестанет демонстрировать пиратский контент в собственной выдаче.Не так давно Mail.ru Group и «Яндекс» заключили соглашение касательно взаимной работы с правообладателями. Ныне все поисковые сервисы станут без привлечения суда удалять из выдачи и видеосервисов ссылки на пиратскую видеопродукцию. С конца осени российская интернет-компания убрала около 100 тысяч ссылок. К акции, которая будет действовать до сентября 2019 года, пока не стал подключаться Google, в связи с чем Роскомнадзор оштрафовал фирму на 500 000 рублей за нежелание удалять вышеупомянутые ссылки.