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В России прошло подорожание трех моделей Skoda

В России прошло очередное подорожание на автомобили Skoda. В этот раз ценники выросли у трех моделей: Rapid, Octavia и Kodiaq 2019.
В России прошло подорожание трех моделей Skoda

Подорожание коснулось практически всех комплектаций данных автомобилей. Меньше всего прибавил в цене лифтбек Skoda Rapid – 18 тысяч рублей для всех версий. Теперь их цена составит от 772 тысяч до 1 млн 144 тысяч рублей. Подорожание не коснулось только начальной комплектации с бензиновый двигателем объемом 1,6 литра, выдающим 90 «лошадок». Подобное авто можно купить за прежние 657 тысяч рублей.

Другому лифтбеку Shoda Octavia повезло меньше – все его комплектации стали дороже на 28 тысяч рублей. Сейчас ценник этой модели варьируется в пределах от 1 млн 109 тысяч до 1 млн 575 тысяч рублей.
В России прошло подорожание трех моделей Skoda

Самую большую прибавку к цене получил кроссовер Kodiaq версии 2019 года. Комплектации Ambition, Style и Active стали дороже на 41 тысячу рублей, теперь их цена стартует от 1 млн 454 тысяч рублей, а заканчивается на отметке в 2 млн 276 тысяч. Остальные 5 версий Skoda Kodiaq сохранили свою прежнюю стоимость. Эти комплектации можно приобрести за сумму от 2 млн 112 тысяч до 2 млн 998 тысяч рублей.
В России прошло подорожание трех моделей Skoda

Напомним, в январе фирма Skoda уже поднимала ценники своих автомобилей. Тогда прибавка составила от 11 до 103 тысяч рублей. За 2018 года компания продала в России 11 477 машин, что на 10% больше прошлого периода.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:55

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