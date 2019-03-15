Жизнь Эмилии Кларк после съемок в «Игре престолов» изменилась в лучшую сторону

Эксперты подсчитали что за съемки в телесериале «Игра престолов» Эмилия Кларк получала самый большой гонорар среди всех артистов. Особо отмечается, что за 4 первых сезона актеры получали небольшие суммы, поскольку еще не было ясно - станет ли многосерийный фильм популярным. Но уже в 7-м сезоне герои «Игры престолов» отказались подписывать контракт пока их зарплата не станет больше. Создатели телесериала пошли на уступки знаменитостям и в результате за 7-й сезон Эмилия Кларк заработала около 6,5 миллионов долларов.Став известной на весь мир актриса заключила еще несколько контрактов. Она снялась в рекламе украшений Dior и туалетной воды от Dolce & Gabbana. В середине апреля выйдет заключительный сезон «Игры престолов», за который Эмилия Кларк получила самый большой гонорар. Общий доход актрисы превысил 13 миллионов долларов.