Принц Гарри и Меган Маркл наняли консультанта Хиллари Клинтон

Сара Лэтэм займется вопросом связей с общественностью принца Гарри и Меган Маркл. В последнее время они активно обновляют штат своих сотрудников, чаще всего речь шла об увольнениях, но в этот раз они предпочли нанять нового специалиста. Лэтэм была одним из консультантов Хиллари Клинтон во время её предвыборной президентской гонки в США в 2016 году.Подобные действия семьи принца Гарри и Меган Маркл связывают с их подготовкой к рождению первенца, а также критикой, обрушившейся на саму герцогиню Сассекскую. Параллельно с этим они хотят получить независимость от сотрудников Кейт Миддлтон и принца Уильяма, так как первое время именно эти специалисты помогли молодой паре справляться с некоторыми проблемами. Также сообщают о том, что команда принца Гарри и Меган Маркл будет базироваться в Букингемском, а не Кенсингтонском дворце.Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в королевской семье постоянно происходят скандалы. Принц Гарри и Меган Маркл поссорились с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Об этом говорило их холодное отношение друг к другу на светских мероприятиях, а также отстраненность. Позже данный конфликт был решен и семьи помирились.