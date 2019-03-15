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Принц Гарри и Меган Маркл наняли консультанта Хиллари Клинтон

Принц Гарри и Меган Маркл наняли на работу консультанта Хиллари Клинтон Сару Лэтэм. Об этом сообщил официальный сайт королевской семьи.
Принц Гарри и Меган Маркл наняли консультанта Хиллари Клинтон

Сара Лэтэм займется вопросом связей с общественностью принца Гарри и Меган Маркл. В последнее время они активно обновляют штат своих сотрудников, чаще всего речь шла об увольнениях, но в этот раз они предпочли нанять нового специалиста. Лэтэм была одним из консультантов Хиллари Клинтон во время её предвыборной президентской гонки в США в 2016 году.

Подобные действия семьи принца Гарри и Меган Маркл связывают с их подготовкой к рождению первенца, а также критикой, обрушившейся на саму герцогиню Сассекскую. Параллельно с этим они хотят получить независимость от сотрудников Кейт Миддлтон и принца Уильяма, так как первое время именно эти специалисты помогли молодой паре справляться с некоторыми проблемами. Также сообщают о том, что команда принца Гарри и Меган Маркл будет базироваться в Букингемском, а не Кенсингтонском дворце.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в королевской семье постоянно происходят скандалы. Принц Гарри и Меган Маркл поссорились с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Об этом говорило их холодное отношение друг к другу на светских мероприятиях, а также отстраненность. Позже данный конфликт был решен и семьи помирились.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:46

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