В Колпино мужчина похитил ребенка бывшей жены с целью примирения





Инцидент произошел днем 14 марта, когда 13-летняя девочка находилась в гостях у своей бабушки. Житель Колпино силой похитил ребенка, увез с собой, а затем удерживал его в неустановленном месте на протяжении 6 часов. В ситуацию были вынуждены вмешаться правоохранительные органы Санкт-Петербурга. Они установили местонахождение похищенной, освободили девочку и передали её 34-летней матери. О состоянии пострадавшей не сообщается.Сам 34-летний мужчина был задержан правоохранителями и помещен под стражу. По факту происшествия возбуждено уголовное делопроизводство по статье 126 УК РФ. По словам задержанного, таким образом он хотел примириться со своей бывшей женой и возобновить прошлые отношения. Мужчина был уверен, подобные действия заставят его экс-супругу передумать.