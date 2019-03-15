АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

В Колпино мужчина похитил ребенка бывшей жены с целью примирения

В Колпино, Санкт-Петербург, 31-летний мужчина похитил 13-летнего ребенка бывшей жены. На подобные действия он решился из-за того, что хотел помириться со своей экс-супругой.
В Колпино мужчина похитил ребенка бывшей жены с целью примирения

Инцидент произошел днем 14 марта, когда 13-летняя девочка находилась в гостях у своей бабушки. Житель Колпино силой похитил ребенка, увез с собой, а затем удерживал его в неустановленном месте на протяжении 6 часов. В ситуацию были вынуждены вмешаться правоохранительные органы Санкт-Петербурга. Они установили местонахождение похищенной, освободили девочку и передали её 34-летней матери. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Сам 34-летний мужчина был задержан правоохранителями и помещен под стражу. По факту происшествия возбуждено уголовное делопроизводство по статье 126 УК РФ. По словам задержанного, таким образом он хотел примириться со своей бывшей женой и возобновить прошлые отношения. Мужчина был уверен, подобные действия заставят его экс-супругу передумать.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принц Гарри и Меган Маркл наняли
СМИ: Басков и Киркоров своим поведением
Илья Яббаров заявил, что ему надоело
«Мне не нравится»: Влад Топалов
Таролог предсказал Юлии Началовой
Александр Овечкин эмоционально
Астрономы получили снимки туманности
Актриса Елена Панова впервые рассказала
В ночном клубе Барнаула мастер спорта
Украине грозит штраф за отказ от
В Колпино мужчина похитил ребенка
Вадим Манукян поддержал
Писательница Оксана Робски впервые
Супруг Ларисы Гузеевой подарил ей
Читающие только заголовки статей люди
Ирина Пинчук заплакала от жалости к
Жена Андрея Мерзликина рассказала о
Настя Ивлеева и Федук устроили шуточное
Мондезир Свет-Амур публично извинился
Александр Васильев рассказал, что
Учёные обнаружили в мозге человека
Личный врач Юлии Началовой Василий
Советскому писателю Юрию Бондареву
Анна Банщикова похвасталась
Маленькая дочь Валерия Тодоровского и
Экс-бойфренд Виктории Романец Александр
Мария Машкова кардинально сменила имидж
Врачи назвали бодрящую замену кофе
Ксения Собчак расскажет о личной жизни
Звезде американского реалити-шоу Джо
Просмотреть все новости