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Актриса Елена Панова впервые рассказала о своей личной жизни

Актриса Елена Панова стала гостьей в телепрограмме "Судьба человека". В студии звезда кинофильма "Бой с тенью" впервые рассказала о своей личной жизни.

Актриса Елена Панова впервые рассказала о своей личной жизни

Елена Панова предпочитает держать подробности своих отношений с супругом Антоном Мегердичевым в секрете от общественности. Все что известно о звездной паре, они познакомились в 2007 году во время съемок 2-ой части "Бой с тенью" и больше не разлучались. Также актриса тщательно скрывала от публики беременность. Но недавно знаменитость приняла участие в телепрограмме "Судьба человека", где разоткровенничалась с ведущим. Елена Панова рассказала, как сильно она и Антон Мегердичев хотели детей. Появление наследников стало для пары настоящим подарком судьбы.

Актриса Елена Панова впервые рассказала о своей личной жизни

Звезда "Бой с тенью" призналась, что всегда мечтала о большой и крепкой семье. Но знаменитость никак не смогла встретить того единственного мужчину, который станет для нее опорой. Сейчас Елена Панова практически не снимается, она предпочитает проводить время с детьми и супругом.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:09

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