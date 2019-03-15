Актриса Елена Панова впервые рассказала о своей личной жизни

Елена Панова предпочитает держать подробности своих отношений с супругом Антоном Мегердичевым в секрете от общественности. Все что известно о звездной паре, они познакомились в 2007 году во время съемок 2-ой части "Бой с тенью" и больше не разлучались. Также актриса тщательно скрывала от публики беременность. Но недавно знаменитость приняла участие в телепрограмме "Судьба человека", где разоткровенничалась с ведущим. Елена Панова рассказала, как сильно она и Антон Мегердичев хотели детей. Появление наследников стало для пары настоящим подарком судьбы.Звезда "Бой с тенью" призналась, что всегда мечтала о большой и крепкой семье. Но знаменитость никак не смогла встретить того единственного мужчину, который станет для нее опорой. Сейчас Елена Панова практически не снимается, она предпочитает проводить время с детьми и супругом.