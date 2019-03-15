Писательница Оксана Робски впервые стала бабушкой

Карьера писательницы Оксаны Робски пережила как быстрый взлет, так и неожиданное падение. В начале 2000-х она начала публиковать модные произведения на тему светской жизни людей, имеющих недвижимость на Рублевке. Одной из самых ярких работ писательницы стала совместная книга с Ксенией Собчак «Zамуж на миллионера». Через некоторое время Оксана Робски стала реже появляться на светских мероприятиях и встречах с журналистами, а потом и вовсе пропала из виду.Оказалось, что писательница вместе с сыном уехала из России, и не собиралась возвращаться назад. В августе 2015 года её подруги, певица Анна Семенович и актриса Анна Цуканова-Котт, сообщили в своих социальных сетях о том, что автор модных рассказов выходит замуж. Звезды поделились нескольким фотографиями с девичника, но отметили, что никакой другой информации сообщать не будут.Спустя несколько лет до сих пор неизвестно имя избранника писательницы, ставшего для неё шестыми по счету мужем. Журналистам удалось узнать, что в 2018 году её дочь Оксана сыграла свадьбу, а уже через несколько месяцев стала матерью. Ребенок появился на свет в США, его назвали Сэмом. Сейчас же автор модных произведений 2000-х вернулась в Москву и живет на Рублевке. Там она воспитывает своего долгожданного внука, но не забывает о путешествиях, а также пробует себя в качестве сценариста.