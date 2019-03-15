Писательница Оксана Робски впервые стала бабушкой
Российская писательница Оксана Робски впервые стала бабушкой. Сейчас она вернулась на родину, где занялась воспитанием внука, которого ждала уже долгое время.
Карьера писательницы Оксаны Робски пережила как быстрый взлет, так и неожиданное падение. В начале 2000-х она начала публиковать модные произведения на тему светской жизни людей, имеющих недвижимость на Рублевке. Одной из самых ярких работ писательницы стала совместная книга с Ксенией Собчак «Zамуж на миллионера». Через некоторое время Оксана Робски стала реже появляться на светских мероприятиях и встречах с журналистами, а потом и вовсе пропала из виду.
Оказалось, что писательница вместе с сыном уехала из России, и не собиралась возвращаться назад. В августе 2015 года её подруги, певица Анна Семенович и актриса Анна Цуканова-Котт, сообщили в своих социальных сетях о том, что автор модных рассказов выходит замуж. Звезды поделились нескольким фотографиями с девичника, но отметили, что никакой другой информации сообщать не будут.
Спустя несколько лет до сих пор неизвестно имя избранника писательницы, ставшего для неё шестыми по счету мужем. Журналистам удалось узнать, что в 2018 году её дочь Оксана сыграла свадьбу, а уже через несколько месяцев стала матерью. Ребенок появился на свет в США, его назвали Сэмом. Сейчас же автор модных произведений 2000-х вернулась в Москву и живет на Рублевке. Там она воспитывает своего долгожданного внука, но не забывает о путешествиях, а также пробует себя в качестве сценариста.
Карьера писательницы Оксаны Робски пережила как быстрый взлет, так и неожиданное падение. В начале 2000-х она начала публиковать модные произведения на тему светской жизни людей, имеющих недвижимость на Рублевке. Одной из самых ярких работ писательницы стала совместная книга с Ксенией Собчак «Zамуж на миллионера». Через некоторое время Оксана Робски стала реже появляться на светских мероприятиях и встречах с журналистами, а потом и вовсе пропала из виду.
Оказалось, что писательница вместе с сыном уехала из России, и не собиралась возвращаться назад. В августе 2015 года её подруги, певица Анна Семенович и актриса Анна Цуканова-Котт, сообщили в своих социальных сетях о том, что автор модных рассказов выходит замуж. Звезды поделились нескольким фотографиями с девичника, но отметили, что никакой другой информации сообщать не будут.
Спустя несколько лет до сих пор неизвестно имя избранника писательницы, ставшего для неё шестыми по счету мужем. Журналистам удалось узнать, что в 2018 году её дочь Оксана сыграла свадьбу, а уже через несколько месяцев стала матерью. Ребенок появился на свет в США, его назвали Сэмом. Сейчас же автор модных произведений 2000-х вернулась в Москву и живет на Рублевке. Там она воспитывает своего долгожданного внука, но не забывает о путешествиях, а также пробует себя в качестве сценариста.
Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:46