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KIA дебютирует обновлённой версией Hyundai Creta

Южнокорейский автопроизводитель KIA готов дебютировать рестайлинговым паркетником KIA KX3.

Надо отметить, что автомобиль является перелицованным вариантом Hyundai Creta, который продается в России. Портал китайского министерства промышленности накануне выложил официальные снимки новой машины.

KIA дебютирует обновлённой версией Hyundai Creta

Компакт-кросс Kia KX3 дебютировал в 2015 году и за три с половиной года фейслифтинг не проводил. Лишь в 2016 году Kia внесла несколько косметических доработок в свой дизайн.

Но теперь обновлений существенно прибавится. Кроссовер 2020 модельного года будет иметь модернизированную решетку радиатора, иную светодиодную оптику и изменённые бампера.

KIA дебютирует обновлённой версией Hyundai Creta

В линейке двигателя корейского авто будет представлен 1,6-литровый турбомотор на 177 лошадиных сил, в паре с которой поработает 7-диапазонная преселективная роботизированная коробка. Также предлагается 1,6-литровый атмосферный двигатель на 125 лошадиных сил.

Автомобиль имеет передний привод, однако опционально можно обзавестись полноприводной версией.

Топовая комплектация Kia KX3 предложат покупателю адаптивный круиз-контроль, отличный мультимедийный комплекс с голосовым управлением и систему автоматического торможения перед препятствием.

KIA дебютирует обновлённой версией Hyundai Creta

Новые корейцы появится "на прилавках" уже этим летом. О ценниках всех комплектаций пока ничего неизвестно.

Напомним, в Китае нынешняя версия стоит в пределах 109 800 - 132 800 юаней (примерно 1 075 000 - 1 300 000 рублей).



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:18

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