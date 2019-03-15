KIA дебютирует обновлённой версией Hyundai Creta





Надо отметить, что автомобиль является перелицованным вариантом Hyundai Creta, который продается в России. Портал китайского министерства промышленности накануне выложил официальные снимки новой машины.Компакт-кросс Kia KX3 дебютировал в 2015 году и за три с половиной года фейслифтинг не проводил. Лишь в 2016 году Kia внесла несколько косметических доработок в свой дизайн.Но теперь обновлений существенно прибавится. Кроссовер 2020 модельного года будет иметь модернизированную решетку радиатора, иную светодиодную оптику и изменённые бампера.В линейке двигателя корейского авто будет представлен 1,6-литровый турбомотор на 177 лошадиных сил, в паре с которой поработает 7-диапазонная преселективная роботизированная коробка. Также предлагается 1,6-литровый атмосферный двигатель на 125 лошадиных сил.Автомобиль имеет передний привод, однако опционально можно обзавестись полноприводной версией.Топовая комплектация Kia KX3 предложат покупателю адаптивный круиз-контроль, отличный мультимедийный комплекс с голосовым управлением и систему автоматического торможения перед препятствием.Новые корейцы появится "на прилавках" уже этим летом. О ценниках всех комплектаций пока ничего неизвестно.Напомним, в Китае нынешняя версия стоит в пределах 109 800 - 132 800 юаней (примерно 1 075 000 - 1 300 000 рублей).