Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
Британские ученые предупреждают, что молодые люди, которые употребляют спиртные напитки, часто желают подражать знаменитостям. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Dailymail.
Ученые из Сент-Эндрюсского университета решили выяснить, существует ли связь между пропагандой алкоголя и характером его употребления среди британской молодежи. Они провели исследование с участием 3300 подростков в возрасте от 11 до 19 лет.
Результаты научной работы показали, что «средняя» и «высокая» осведомленность об алкоголе среди молодых людей связана с увеличением потребления спиртных напитков, в том числе «с более высоким риском».
Специалисты определили, что наиболее распространенными источниками маркетинговой осведомленности являлись телевизионная реклама, одобрения знаменитостей и специальные предложения.
В среднем добровольцы отметили появление известных людей со спиртными напитками в фильмах, музыкальных клипах, по телевизору или в журналах шесть раз за последний месяц. При этом 38% участников сказали, что видели «одобрения знаменитостей», по крайней мере, один раз в неделю, 11% - три или четыре раза в неделю, и 5% - каждый день. Спонсорство алкоголя в спорте также встречалось очень часто - в среднем два раза в месяц.
Среди известных деятелей, занимавшихся пропагандой алкоголя, - актер Дэниел Крейг, сыгравший главную роль в рекламе Heineken, Джордж Клуни, владевший когда-то собственным брендом текилы, и Дэвид Бекхэм, который продвигал виски.
Ученые из Сент-Эндрюсского университета решили выяснить, существует ли связь между пропагандой алкоголя и характером его употребления среди британской молодежи. Они провели исследование с участием 3300 подростков в возрасте от 11 до 19 лет.
Результаты научной работы показали, что «средняя» и «высокая» осведомленность об алкоголе среди молодых людей связана с увеличением потребления спиртных напитков, в том числе «с более высоким риском».
Специалисты определили, что наиболее распространенными источниками маркетинговой осведомленности являлись телевизионная реклама, одобрения знаменитостей и специальные предложения.
В среднем добровольцы отметили появление известных людей со спиртными напитками в фильмах, музыкальных клипах, по телевизору или в журналах шесть раз за последний месяц. При этом 38% участников сказали, что видели «одобрения знаменитостей», по крайней мере, один раз в неделю, 11% - три или четыре раза в неделю, и 5% - каждый день. Спонсорство алкоголя в спорте также встречалось очень часто - в среднем два раза в месяц.
Среди известных деятелей, занимавшихся пропагандой алкоголя, - актер Дэниел Крейг, сыгравший главную роль в рекламе Heineken, Джордж Клуни, владевший когда-то собственным брендом текилы, и Дэвид Бекхэм, который продвигал виски.
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:50