АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям

Британские ученые предупреждают, что молодые люди, которые употребляют спиртные напитки, часто желают подражать знаменитостям. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Dailymail.
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям

Ученые из Сент-Эндрюсского университета решили выяснить, существует ли связь между пропагандой алкоголя и характером его употребления среди британской молодежи. Они провели исследование с участием 3300 подростков в возрасте от 11 до 19 лет.
Результаты научной работы показали, что «средняя» и «высокая» осведомленность об алкоголе среди молодых людей связана с увеличением потребления спиртных напитков, в том числе «с более высоким риском».

Специалисты определили, что наиболее распространенными источниками маркетинговой осведомленности являлись телевизионная реклама, одобрения знаменитостей и специальные предложения.

В среднем добровольцы отметили появление известных людей со спиртными напитками в фильмах, музыкальных клипах, по телевизору или в журналах шесть раз за последний месяц. При этом 38% участников сказали, что видели «одобрения знаменитостей», по крайней мере, один раз в неделю, 11% - три или четыре раза в неделю, и 5% - каждый день. Спонсорство алкоголя в спорте также встречалось очень часто - в среднем два раза в месяц.

Среди известных деятелей, занимавшихся пропагандой алкоголя, - актер Дэниел Крейг, сыгравший главную роль в рекламе Heineken, Джордж Клуни, владевший когда-то собственным брендом текилы, и Дэвид Бекхэм, который продвигал виски.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настя Ивлеева и Федук устроили шуточное
Мондезир Свет-Амур публично извинился
Александр Васильев рассказал, что
Учёные обнаружили в мозге человека
Личный врач Юлии Началовой Василий
Советскому писателю Юрию Бондареву
Анна Банщикова похвасталась
Маленькая дочь Валерия Тодоровского и
Экс-бойфренд Виктории Романец Александр
Мария Машкова кардинально сменила имидж
Врачи назвали бодрящую замену кофе
Ксения Собчак расскажет о личной жизни
Звезде американского реалити-шоу Джо
Ученые: Молодые люди употребляют
Юлия Ефременкова заставила Мондезира
Ученые: Легкие обеды помогут избавиться
Яна Троянова в откровенном интервью
Звезду «Ералаша» Павла Гайдученко
Дмитрий Дмитренко отдохнул в компании
Ясновидящая Галина Янко рассказала о
KIA дебютирует обновлённой версией
Алексей Кудряшов о выкидыше Балинской:
Ученые рассказали, почему у многих
Ученые узнали об образе жизни
Звезда «Дом-2» Анастасия Балинская
Нумерологи предсказали Земле 12 концов
Ученые выяснили, что звуки «в» и «ф»
Милена Безбородова отказалась от
Брачные войны «Дом-2»: Алексей Безус
Яна Крайнова рассказала о способах
Просмотреть все новости