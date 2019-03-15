Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям





Ученые из Сент-Эндрюсского университета решили выяснить, существует ли связь между пропагандой алкоголя и характером его употребления среди британской молодежи. Они провели исследование с участием 3300 подростков в возрасте от 11 до 19 лет.Результаты научной работы показали, что «средняя» и «высокая» осведомленность об алкоголе среди молодых людей связана с увеличением потребления спиртных напитков, в том числе «с более высоким риском».Специалисты определили, что наиболее распространенными источниками маркетинговой осведомленности являлись телевизионная реклама, одобрения знаменитостей и специальные предложения.В среднем добровольцы отметили появление известных людей со спиртными напитками в фильмах, музыкальных клипах, по телевизору или в журналах шесть раз за последний месяц. При этом 38% участников сказали, что видели «одобрения знаменитостей», по крайней мере, один раз в неделю, 11% - три или четыре раза в неделю, и 5% - каждый день. Спонсорство алкоголя в спорте также встречалось очень часто - в среднем два раза в месяц.Среди известных деятелей, занимавшихся пропагандой алкоголя, - актер Дэниел Крейг, сыгравший главную роль в рекламе Heineken, Джордж Клуни, владевший когда-то собственным брендом текилы, и Дэвид Бекхэм, который продвигал виски.