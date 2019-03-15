Ученые выяснили, что звуки «в» и «ф» могли появиться лишь несколько тысяч лет назад





Сегодня в мире говорят на более чем 7000 языках, каждый из которых содержит уникальные слова и фразы. Однако ранее лингвисты предполагали, что звуковая палитра, которую люди использовали для создания этих языков, не сильно изменялась с течением времени. Новое исследование, проведенное в лингвистами из Цюрихского университета, показало совсем другую картину.Проанализировав языки со всего мира, группа ученых обнаружила, что звуки «в» и «ф» являются относительно новыми, они появились всего несколько тысяч лет назад. Эти звуки стали доступны для произношения за счет развития сельского хозяйства. Люди начали потреблять более мягкую еду (например, продукты из молока и злаков), в результате чего их зубы меньше изнашивались. Сохраняя здоровые челюсти во взрослом возрасте, людям было легче соединять верхние зубы с нижней губой, издавая лабиодентальные согласные звуки «в» и «ф».Открытие предполагает, что диапазон человеческих звуков фактически подвергался изменениям, и рацион питания мог повлиять на то, как люди сейчас говорят.