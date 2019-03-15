Ученые узнали об образе жизни карликовых людей Homo floresiensis





Ископаемые карликовые люди обитали около 190 000-50 000 лет назад на острове Флорес в Индонезии. Из-за маленького роста (примерно 110 см) представителей этого вида прозвали «хоббитами».Ученые из Университета Эмори изучили 10 000 костей крыс, извлеченных из той же подземной полости, где в 2003 году были найдены скелеты Homo floresiensis. Исследование охватило пять видов грызунов. Проанализировав останки крыс, ученые сопоставили полученные данные с особенностями экологической ниши этих мелких млекопитающих.Эксперты выяснили, что особи, принадлежащие виду Komodomys rintjanus, жили на открытых лугах, а R.hainaldi и P.armandvillei предпочитали леса, то есть закрытую местность. Результаты сравнения динамики количественного состава в популяциях отдельных видов крыс на протяжении времени показали, что 100 000 лет назад их ареалом обитания были открытые пастбищные территории с небольшими лесистыми участками, а спустя 40 000 лет на этом месте уже возникло больше лесов. В окаменелостях того временного периода следы жизнедеятельности хоббитов обнаружены не были, что свидетельствует об их уходе из пещеры.Специалисты предполагают, что человек флоресский выходил на охоту на более открытую местность в других частях Флореса. Его добычей были крупные животные и птицы - стегодоны, гигантские аисты и комодские вараны.