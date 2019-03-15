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Ученые узнали об образе жизни карликовых людей Homo floresiensis

Американские ученые в результате проведенного исследования узнали об образе жизни Homo floresiensis, ископаемого вида карликовых людей. Данные были получены после анализа костей крыс из индонезийской пещеры Лианг-Буа на острове Флорес, где ранее были обнаружены останки таинственного гоминида.


Ученые узнали об образе жизни карликовых людей Homo floresiensis

Ископаемые карликовые люди обитали около 190 000-50 000 лет назад на острове Флорес в Индонезии. Из-за маленького роста (примерно 110 см) представителей этого вида прозвали «хоббитами».

Ученые из Университета Эмори изучили 10 000 костей крыс, извлеченных из той же подземной полости, где в 2003 году были найдены скелеты Homo floresiensis. Исследование охватило пять видов грызунов. Проанализировав останки крыс, ученые сопоставили полученные данные с особенностями экологической ниши этих мелких млекопитающих.

Эксперты выяснили, что особи, принадлежащие виду Komodomys rintjanus, жили на открытых лугах, а R.hainaldi и P.armandvillei предпочитали леса, то есть закрытую местность. Результаты сравнения динамики количественного состава в популяциях отдельных видов крыс на протяжении времени показали, что 100 000 лет назад их ареалом обитания были открытые пастбищные территории с небольшими лесистыми участками, а спустя 40 000 лет на этом месте уже возникло больше лесов. В окаменелостях того временного периода следы жизнедеятельности хоббитов обнаружены не были, что свидетельствует об их уходе из пещеры.

Ученые узнали об образе жизни карликовых людей Homo floresiensis

Специалисты предполагают, что человек флоресский выходил на охоту на более открытую местность в других частях Флореса. Его добычей были крупные животные и птицы - стегодоны, гигантские аисты и комодские вараны.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:07

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