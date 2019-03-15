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Звезда «Дом-2» Анастасия Балинская потеряла ребенка

Еще два дня назад звезда проекта "Дом-2" Анастасия Балинская принимала поздравления от поклонников, а сегодня экс-участница реалити призналась, что снова потеряла ребенка.
Звезда «Дом-2» Анастасия Балинская потеряла ребенка

В своих stories в Instagram Анастасия Балинская призналась, что снова не сможет стать матерью, ведь у нее случился выкидыш. Девушка мечтает родить ребенка от Алексея Кудряшова, пара даже ушла с проекта "Дом-2", чтобы создать счастливую семью, однако пока у них этого не получилось сделать.

Два дня назад Анастасия Балинская опубликовала результаты анализов и заявила, что беременна. Сегодня же девушка рассказала, что плод не смог закрепиться в матке, беременность потеряна. Проблемы со здоровьем у экс-участницы реалити начались еще в 18 лет. Тогда девушке удалили кисту яичника и посоветовали срочно забеременеть. Так как возлюбленного у нее тогда не было, рожать сама звезда не решилась.

В 20 лет Анастасия Балинская снова обратилась к врачам, ее долго наблюдали специалисты, так как обнаружили еще одну опухоль. В прошлом году звезде все же удалось забеременеть, но ребенку не суждено было родиться. Рассказывая о своих переживаниях, Балинская отметила, что целую неделю чувствовала себя самой счастливой на свете.

Теперь же бывшая участница "Дома-2" снова впала в депрессию, она плачет в одиночестве, так как выкидыш снова отдалил ее от Алексея Кудряшова.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:03

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