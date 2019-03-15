Нумерологи предсказали Земле 12 концов света в этом году





Что касается «мартовского апокалипсиса», он якобы случится из-за столкновения Земли с планетой Нибиру, существование которой так до сих пор и не доказано астрофизиками. Далее концы света нумерологами и уфологами «назначены» на каждый из последующих месяцев, а на июнь – аж два.Учитывая то, что подобные фантазии – не редкость в среде паранормалистов, и никогда до этого они не сбывались, гражданам стоит принимать всерьёз лишь информацию, полученную от учёных.