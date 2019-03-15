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Нумерологи предсказали Земле 12 концов света в этом году

Специалисты собрали различные предсказания нумерологов на этот год и выяснили, что до 2020 года Землю ожидает 12 возможных концов света. Ближайший из них предсказан на следующий понедельник, 18 марта, а один уже должен был произойти – 23 февраля.
Нумерологи предсказали Земле 12 концов света в этом году

Что касается «мартовского апокалипсиса», он якобы случится из-за столкновения Земли с планетой Нибиру, существование которой так до сих пор и не доказано астрофизиками. Далее концы света нумерологами и уфологами «назначены» на каждый из последующих месяцев, а на июнь – аж два.

Учитывая то, что подобные фантазии – не редкость в среде паранормалистов, и никогда до этого они не сбывались, гражданам стоит принимать всерьёз лишь информацию, полученную от учёных.



 
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Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:00

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