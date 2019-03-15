В России продан первый автомобиль с ЭПТС





Исходя из информации, указанной на веб-ресурсе drom.ru, данный внедорожник прошел путь от производителя до дистрибьютора, после чего через посредничество официального дилера попал к окончательному владельцу, купившему автомобиль. Все эти этапы, в том числе и регистрация в ГИБДД, нашли отображение в ЭПТС – электронном паспорте транспортного средства.Покупателем первой машины с ЭПТС стало предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Оно приобрело паркетник для своего корпоративного парка.