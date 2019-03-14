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Александр Васильев оправдался за критику фигуры и нарядов Аллы Пугачевой

Александр Василиев беспощадно критикует звезд за дурной вкус или отсутствие чувства стиля, под «раздачу» попала и Алла Пугачева. Модный критик нелестно высказался о фигуре артистки и ее гардеробе, за что потом оправдался.
Александр Васильев оправдался за критику фигуры и нарядов Аллы Пугачевой

Васильев назвал Примадонну «законодательницей дурного стиля». Поклонников легендарной певицы возмутили замечания ведущего «Модного приговора» по поводу особенностей фигуры знаменитости. Он уверен, Алла Борисовна не должна носить мини-юбки и короткие шорты из-за своих «слонопотамных» ног.

Выступая на YouTube-проекте «А поговорить?» историк моды заявил, много лет назад, выбираемые Пугачевой наряды считались безвкусицей, но с учетом новых тенденций сегодня ее фирменные балахоны и короткие платья приобрели статус модных и стильных. Раньше певица не отличалась стройностью, но позволяла себе носить мини-юбки. Артистка в подобных образах смотрелась нелепо.
Александр Васильев оправдался за критику фигуры и нарядов Аллы Пугачевой

Васильев понимает, что концертные наряды Примадонна выбирала, подстраиваясь под разные факторы, это оправдывает ее «дурной вкус». Пугачева невысокого роста, и, если бы она одевалась в приталенную одежду, ее на огромных стадионах никто бы не заметил. Певица старалась донести миллионной аудитории свое искусство, а балахоны служили его своеобразным знаменем.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:00

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