Александр Васильев оправдался за критику фигуры и нарядов Аллы Пугачевой
Александр Василиев беспощадно критикует звезд за дурной вкус или отсутствие чувства стиля, под «раздачу» попала и Алла Пугачева. Модный критик нелестно высказался о фигуре артистки и ее гардеробе, за что потом оправдался.
Васильев назвал Примадонну «законодательницей дурного стиля». Поклонников легендарной певицы возмутили замечания ведущего «Модного приговора» по поводу особенностей фигуры знаменитости. Он уверен, Алла Борисовна не должна носить мини-юбки и короткие шорты из-за своих «слонопотамных» ног.
Выступая на YouTube-проекте «А поговорить?» историк моды заявил, много лет назад, выбираемые Пугачевой наряды считались безвкусицей, но с учетом новых тенденций сегодня ее фирменные балахоны и короткие платья приобрели статус модных и стильных. Раньше певица не отличалась стройностью, но позволяла себе носить мини-юбки. Артистка в подобных образах смотрелась нелепо.
Васильев понимает, что концертные наряды Примадонна выбирала, подстраиваясь под разные факторы, это оправдывает ее «дурной вкус». Пугачева невысокого роста, и, если бы она одевалась в приталенную одежду, ее на огромных стадионах никто бы не заметил. Певица старалась донести миллионной аудитории свое искусство, а балахоны служили его своеобразным знаменем.
Васильев назвал Примадонну «законодательницей дурного стиля». Поклонников легендарной певицы возмутили замечания ведущего «Модного приговора» по поводу особенностей фигуры знаменитости. Он уверен, Алла Борисовна не должна носить мини-юбки и короткие шорты из-за своих «слонопотамных» ног.
Выступая на YouTube-проекте «А поговорить?» историк моды заявил, много лет назад, выбираемые Пугачевой наряды считались безвкусицей, но с учетом новых тенденций сегодня ее фирменные балахоны и короткие платья приобрели статус модных и стильных. Раньше певица не отличалась стройностью, но позволяла себе носить мини-юбки. Артистка в подобных образах смотрелась нелепо.
Васильев понимает, что концертные наряды Примадонна выбирала, подстраиваясь под разные факторы, это оправдывает ее «дурной вкус». Пугачева невысокого роста, и, если бы она одевалась в приталенную одежду, ее на огромных стадионах никто бы не заметил. Певица старалась донести миллионной аудитории свое искусство, а балахоны служили его своеобразным знаменем.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:00