В России стартовали продажи Lexus LC Yellow Edition





Как следует из названия Lexus LC Yellow Edition, разработчики покрыли кузов машины ярко-жёлтой краской. Что касается салона, он выполнен в белых тонах с акцентными жёлтыми прострочками. Под капотом автоновинки установлен бензомотор V8, обеспечивающий машине мощность в 477 лошадиных сил. Пару в работе двигателю составляет 10-ступенчатая АКПП.Среди прочего оснащения купе – система Lexus Dynamic Handling и дифференциал Torsen.