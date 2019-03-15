АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ООН: Ограничить потребление мировых природных ресурсов можно за счет налогов
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

В России стартовали продажи Lexus LC Yellow Edition

На авторынке России стартовали продажи Lexus LC Yellow Edition. Спецверсии флагманской автомодели присвоен ценник в 8,3 миллиона рублей.
В России стартовали продажи Lexus LC Yellow Edition

Как следует из названия Lexus LC Yellow Edition, разработчики покрыли кузов машины ярко-жёлтой краской. Что касается салона, он выполнен в белых тонах с акцентными жёлтыми прострочками. Под капотом автоновинки установлен бензомотор V8, обеспечивающий машине мощность в 477 лошадиных сил. Пару в работе двигателю составляет 10-ступенчатая АКПП.

Среди прочего оснащения купе – система Lexus Dynamic Handling и дифференциал Torsen.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые сделали фото аномальной
В России стартовали продажи Lexus LC
Дима Билан выписался из больницы и
Анфиса Чехова успешно освоила стрельбу
Александр Васильев оправдался за
Яна Рудковская показала стройную фигуру
Александр Васильев дал модный совет
Жена Джастина Бибера Хейли Болдуин
Бойкотируемый мультфильм «Гурвинек»
Соцсеть «Одноклассники» сделает из
Агата Муцениеце сделала коррекцию волос
В Перми скончалась солистка «Балета
«Не в тему!»: Анастасия Тарасова в
Стас Пьеха рассказал, как изменилась
Слава резко прокомментировала ситуацию
Анастасия Волочкова представила
Вера Брежнева рассказала о своем
Алсу показала в Instagram фото с
Недостаток витамина B12 опасен для
Лайма Вайкуле едва не погибла от удара
Виктория Лопырева показала на фото
Ляйсан Утяшева романтично поздравила
Эксперты дали 5 эффективных советов по
Актёр Алексей Серебряков назвал жену
Медики рассказали об истории болезни
«Не биологическая дочь»: Мать Насти
Путин дал поручение выйти на ипотечную
Беременная Анастасия Цветаева решилась
Линдси Лохан заговорила нецензурными
Валерия похвасталась в Instagram первой
Просмотреть все новости