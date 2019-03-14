Яна Рудковская показала стройную фигуру в закрытом купальнике во время пляжной фотосессии на Мальдивах

Наставница популярного певца Димы Билана наслаждается отдыхом на райском курорте вместе с наследником Александром и мужем Евгением Плющенко. Яна Рудковская активно демонстрирует поклонникам в личном блоге Instagram свои «будни» на Мальдивах. Недавно продюсер решила порадовать фанатов новым ярким снимком, где позирует на пляже, лежа на овальном лежаке среди подушек в закрытом купальнике синего цвета и солнцезащитных очках. На столике рядом со знаменитостью стоит бокал шампанского.Подписчики высоко оценили красочный кадр кумира, называя артистку богиней, красоткой, королевой и вообще невероятной женщиной. Фанаты оценили стройную фигуру 44-летней Рудковской, удивляясь, как ей удается сохранять красоту и изящность.