Яна Рудковская показала стройную фигуру в закрытом купальнике во время пляжной фотосессии на Мальдивах
Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкальный продюсер Яна Рудковская недавно показала стройную фигуру в закрытом купальнике. Снимки с пляжной фотосессии на Мальдивах появились в аккаунте звезды в Instagram.
Наставница популярного певца Димы Билана наслаждается отдыхом на райском курорте вместе с наследником Александром и мужем Евгением Плющенко. Яна Рудковская активно демонстрирует поклонникам в личном блоге Instagram свои «будни» на Мальдивах. Недавно продюсер решила порадовать фанатов новым ярким снимком, где позирует на пляже, лежа на овальном лежаке среди подушек в закрытом купальнике синего цвета и солнцезащитных очках. На столике рядом со знаменитостью стоит бокал шампанского.
Подписчики высоко оценили красочный кадр кумира, называя артистку богиней, красоткой, королевой и вообще невероятной женщиной. Фанаты оценили стройную фигуру 44-летней Рудковской, удивляясь, как ей удается сохранять красоту и изящность.
Наставница популярного певца Димы Билана наслаждается отдыхом на райском курорте вместе с наследником Александром и мужем Евгением Плющенко. Яна Рудковская активно демонстрирует поклонникам в личном блоге Instagram свои «будни» на Мальдивах. Недавно продюсер решила порадовать фанатов новым ярким снимком, где позирует на пляже, лежа на овальном лежаке среди подушек в закрытом купальнике синего цвета и солнцезащитных очках. На столике рядом со знаменитостью стоит бокал шампанского.
Подписчики высоко оценили красочный кадр кумира, называя артистку богиней, красоткой, королевой и вообще невероятной женщиной. Фанаты оценили стройную фигуру 44-летней Рудковской, удивляясь, как ей удается сохранять красоту и изящность.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:55