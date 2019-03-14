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Александр Васильев дал модный совет актрисе Рине Гришиной

Популярный историк моды Александр Васильев решил дать совет по стилю актрисе Рине Гришиной из комедийного сериала «Полицейский с Рублевки». По мнению модного эксперта, звезде не нужно «прятать» миниатюрную фигуру под балахонами.

Александр Васильев дал модный совет актрисе Рине Гришиной

Ведущий телепрограммы «Модный приговор» рассказал на страницах одного из изданий, что следует изменить Рине Гришиной в своем гардеробе. Александр Васильев заметил: 31-летняя актриса относится к миниатюрным девушкам, а это означает, что наряд артистке лучше подбирать, следуя определенным правилам. Так, он рекомендует знаменитости, снявшейся в картине «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», полностью отказаться от балахонов и придающей объем одежды.
Александр Васильев дал модный совет актрисе Рине Гришиной

Актриса из сериала «Полицейский с Рублевки» должна отдавать предпочтение приталенным по фигуре нарядам. По словам эксперта, Рине Гришиной, как и всем миниатюрным женщинам, идеально подойдут каблуки-шпильки и прически с высокой укладкой. К образу можно добавить различные маленькие детали – бантики, пуговки и другие аксессуары, - заключил историк моды.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:44

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