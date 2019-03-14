Александр Васильев дал модный совет актрисе Рине Гришиной





Ведущий телепрограммы «Модный приговор» рассказал на страницах одного из изданий, что следует изменить Рине Гришиной в своем гардеробе. Александр Васильев заметил: 31-летняя актриса относится к миниатюрным девушкам, а это означает, что наряд артистке лучше подбирать, следуя определенным правилам. Так, он рекомендует знаменитости, снявшейся в картине «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», полностью отказаться от балахонов и придающей объем одежды.Актриса из сериала «Полицейский с Рублевки» должна отдавать предпочтение приталенным по фигуре нарядам. По словам эксперта, Рине Гришиной, как и всем миниатюрным женщинам, идеально подойдут каблуки-шпильки и прически с высокой укладкой. К образу можно добавить различные маленькие детали – бантики, пуговки и другие аксессуары, - заключил историк моды.