Жена Джастина Бибера Хейли Болдуин прогулялась без юбки
Папарацци заметили Джастина Бибера и его супругу Хейли Болдуин выходящими из дома в нью-йоркском Бруклине, и поспешили сделать несколько фотографий. Поклонников звездной пары удивил наряд 22-летней избранницы известного певца, казалось, она забыла надеть юбку.
Модель вышла из квартиры в сапогах до колен из змеиной кожи и длинном черном пальто. Под ним была только оверсайз-водолазка, едва прикрывавшая интимные места Хейли Болдуин. Многие поклонники, глядя на распространенные папарацци снимки, отметили, как странно выглядит наряд супруги Бибера. Некоторые интернет-пользователи предположили, что возлюбленная артиста забыла надеть брюки или юбку.
Музыкант выбрал для выхода в свет в одежде повседневного стиля. Бибер появился в бежевых брюках и толстовке кислотного цвета. Образ певца дополняла желтая бейсболка со смайлом и спортивная обувь.
Модель вышла из квартиры в сапогах до колен из змеиной кожи и длинном черном пальто. Под ним была только оверсайз-водолазка, едва прикрывавшая интимные места Хейли Болдуин. Многие поклонники, глядя на распространенные папарацци снимки, отметили, как странно выглядит наряд супруги Бибера. Некоторые интернет-пользователи предположили, что возлюбленная артиста забыла надеть брюки или юбку.
Музыкант выбрал для выхода в свет в одежде повседневного стиля. Бибер появился в бежевых брюках и толстовке кислотного цвета. Образ певца дополняла желтая бейсболка со смайлом и спортивная обувь.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:36