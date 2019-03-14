Жена Джастина Бибера Хейли Болдуин прогулялась без юбки

Модель вышла из квартиры в сапогах до колен из змеиной кожи и длинном черном пальто. Под ним была только оверсайз-водолазка, едва прикрывавшая интимные места Хейли Болдуин. Многие поклонники, глядя на распространенные папарацци снимки, отметили, как странно выглядит наряд супруги Бибера. Некоторые интернет-пользователи предположили, что возлюбленная артиста забыла надеть брюки или юбку.Музыкант выбрал для выхода в свет в одежде повседневного стиля. Бибер появился в бежевых брюках и толстовке кислотного цвета. Образ певца дополняла желтая бейсболка со смайлом и спортивная обувь.